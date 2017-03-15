Россия призвала Украину не доводить Донбасс до гуманитарной катастрофы В Москве озабочены решением о прекращении транспортного сообщения с Донбассом

Россия призвала Украину не доводить Донбасс до гуманитарной катастрофы. Заявление в среду опубликовали в МИД РФ.

В сообщении сказано, что Москва выражает озабоченность в связи с принятым в Киеве решением о прекращении транспортного сообщения с Донбассом. Украинские власти аргументируют свои действия эскалацией конфликта. В МИД РФ подчеркнули, что новая волна обострений была спровоцирована именно Киевом.

Также российское министерство прокомментировало статус предприятий на территории, подконтрольной самопровозглашенным ДНР и ЛНР. В ведомстве оправдали подобные действия искусственным созданием проблем Украинской стороной, оставившей предприятия без возможности нормального функционирования, а рабочих без работы.

В МИД РФ призвали Украину не допустить гуманитарной катастрофы на Донбассе. Также порекомендовали вернуться к выполнению обязательств и налаживанию отношений.

Напомним, украинские радикалы объявили торговую блокаду Донбассу. В ответ на это власти ДНР и ЛНР ввели местное управление на предприятиях, лишив Украину доходов с них. Накануне Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил о прекращении транспортного сообщения с Донбассом.