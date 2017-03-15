Все новости

15.03.17 / 22:49 Новости / Политика / Россия и мир

Россия призвала Украину не доводить Донбасс до гуманитарной катастрофы

В Москве озабочены решением о прекращении транспортного сообщения с Донбассом

МИД РФРоссия призвала Украину не доводить Донбасс до гуманитарной катастрофы. Заявление в среду опубликовали в МИД РФ.

В сообщении сказано, что Москва выражает озабоченность в связи с принятым в Киеве решением о прекращении транспортного сообщения с Донбассом. Украинские власти аргументируют свои действия эскалацией конфликта. В МИД РФ подчеркнули, что новая волна обострений была спровоцирована именно Киевом.

Также российское министерство прокомментировало статус предприятий на территории, подконтрольной самопровозглашенным ДНР и ЛНР. В ведомстве оправдали подобные действия искусственным созданием проблем Украинской стороной, оставившей предприятия без возможности нормального функционирования, а рабочих без работы.

В МИД РФ призвали Украину не допустить гуманитарной катастрофы на Донбассе. Также порекомендовали вернуться к выполнению обязательств и налаживанию отношений.

Напомним,  украинские радикалы объявили торговую блокаду Донбассу. В ответ на это власти ДНР и ЛНР  ввели местное управление на предприятиях, лишив Украину доходов с них. Накануне Совет национальной безопасности и обороны  Украины заявил о прекращении транспортного сообщения с Донбассом.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Реплики

  1. 76786 16.03.2017 at 08:30

    Только ультиматумы и ответные меры в действиях, заставят считаться, и прислушиваться киев, а призывы из кремля, — это конченный либерализм, и мартышкин труд и даже слабость власти которая банки свои не может защитить...

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017