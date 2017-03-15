Кремль сообщил о согласовании даты визита Меркель в Россию Одной из тем обсуждения станет Украина

Согласована дата визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию. Об этом в среду сообщил помощник российского президента Юрий Юшаков.

Ушаков не конкретизировал дату. В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в числе прочих тем, Владимир Путин и Ангела Меркель обсудят Украину.

Добавим, ранее Владимир Путин заявил, что ждет визита Ангелы Меркель. Также в феврале он пригласил избранного президента Германии Франка-Вольтера Штайнмайера посетить Россию.