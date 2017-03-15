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15.03.17 / 19:12 Новости / Политика / Россия и мир

Кремль сообщил о согласовании даты визита Меркель в Россию

Одной из тем обсуждения станет Украина

визит меркельСогласована дата визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию. Об этом в среду сообщил помощник российского президента Юрий Юшаков.

Ушаков не конкретизировал дату. В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в числе прочих тем, Владимир Путин и Ангела Меркель обсудят Украину.

Добавим, ранее Владимир Путин заявил, что ждет визита Ангелы Меркель. Также в феврале он пригласил избранного президента Германии Франка-Вольтера Штайнмайера посетить Россию.

По материалам: interfax.ru
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Реплики

  1. Эдуард Николаевич 15.03.2017 at 21:40

    Почти сотня изданий слово в слово сообщает одну и ту же глупость:"Сог-

    ласована дата приезда Меркель в Москву-дата пока неизвестна."Это оче-

    редное Кремлевское изобретение.

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