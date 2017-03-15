Кремль сообщил о согласовании даты визита Меркель в Россию

Согласована дата визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию. Об этом в среду сообщил помощник российского президента Юрий Юшаков.
Ушаков не конкретизировал дату. В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в числе прочих тем, Владимир Путин и Ангела Меркель обсудят Украину.
Добавим, ранее Владимир Путин заявил, что ждет визита Ангелы Меркель. Также в феврале он пригласил избранного президента Германии Франка-Вольтера Штайнмайера посетить Россию.
Реплики
Почти сотня изданий слово в слово сообщает одну и ту же глупость:"Сог-
ласована дата приезда Меркель в Москву-дата пока неизвестна."Это оче-
редное Кремлевское изобретение.