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16.03.17 / 17:03 Новости / Петербург и Ленобласть

Гости губернаторской елки в Петербурге до сих пор не получили обещанные подарки

Примерно 80 человек

kinder киндерНекоторые гости губернаторской елки в Петербурге — шоу Ильи Авербуха «Новые приключения бременских музыкантов», проходившего в декабре прошлого года, — до сих пор не получили обещанные подарки. Об этом АБН сообщили посетители мероприятия.

Гости одного из новогодних шоу, проходившего в Ледовом дворце, не смогли получить подарки на самом мероприятии. Им сообщили электронную почту, на которую нужно было отправить фотографию билета и заявку на получение подарка.

«Нам ответили сразу – да, ждите подарки, все будет, курьер вам привезет. Спрашивали индекс, адрес. То есть все данные свои мы им давали», — сообщила АБН одна из гостей мероприятия, — «Мне ответили, что до 15 февраля они обязательно придут, потому что очень много народу. Но 15 февраля уже прошло, и все – тишина».

О том, что подарки так и не были доставлены, АБН сообщили и другие гости мероприятия. Некоторые подтвердили получение подарков в феврале.

В ЗАО «Ферреро Руссия», представляющем Kinder в России, пояснили, что на самом мероприятии подарки не раздавали из-за того, что сломалась машина, которая их везла. Представитель организатора — агентство Ark Group – рассказал, что индивидуальных адресов было около семи тысяч. Почти все уже получили подарки, курьера ожидают менее восьмидесяти человек.

Задержки с доставкой связаны с тем, что некоторых заявителей, несмотря на предварительную договоренность, курьер не мог застать дома, рассказали в Ark Group. «В любом случаем мы будем доставлять, это даже не оговаривается. Мы будем доставлять эти подарки, просто мы сейчас согласовываем с ними предварительную дату, когда будет удобно получить», — отметили в компании.

Отметим, шоу «Новые приключения бременских музыкантов» в постановке Ильи Авербуха проходило 22-26 декабря 2016 года. Компания Kinder обещала предоставить 190 тыс. шоколадных подарков для гостей. Причем это делалось за счет внебюджетных средств.

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Реплики

  1. Юлия 16.03.2017 at 20:50

    Ждём... Ждём... Ждём... Курьеры не звонили. Сами бы уже пешком дошли за подарками (знать бы куда)!!!

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