Гости губернаторской елки в Петербурге до сих пор не получили обещанные подарки

Некоторые гости губернаторской елки в Петербурге — шоу Ильи Авербуха «Новые приключения бременских музыкантов», проходившего в декабре прошлого года, — до сих пор не получили обещанные подарки. Об этом АБН сообщили посетители мероприятия.
Гости одного из новогодних шоу, проходившего в Ледовом дворце, не смогли получить подарки на самом мероприятии. Им сообщили электронную почту, на которую нужно было отправить фотографию билета и заявку на получение подарка.
«Нам ответили сразу – да, ждите подарки, все будет, курьер вам привезет. Спрашивали индекс, адрес. То есть все данные свои мы им давали», — сообщила АБН одна из гостей мероприятия, — «Мне ответили, что до 15 февраля они обязательно придут, потому что очень много народу. Но 15 февраля уже прошло, и все – тишина».
О том, что подарки так и не были доставлены, АБН сообщили и другие гости мероприятия. Некоторые подтвердили получение подарков в феврале.
В ЗАО «Ферреро Руссия», представляющем Kinder в России, пояснили, что на самом мероприятии подарки не раздавали из-за того, что сломалась машина, которая их везла. Представитель организатора — агентство Ark Group – рассказал, что индивидуальных адресов было около семи тысяч. Почти все уже получили подарки, курьера ожидают менее восьмидесяти человек.
Задержки с доставкой связаны с тем, что некоторых заявителей, несмотря на предварительную договоренность, курьер не мог застать дома, рассказали в Ark Group. «В любом случаем мы будем доставлять, это даже не оговаривается. Мы будем доставлять эти подарки, просто мы сейчас согласовываем с ними предварительную дату, когда будет удобно получить», — отметили в компании.
Отметим, шоу «Новые приключения бременских музыкантов» в постановке Ильи Авербуха проходило 22-26 декабря 2016 года. Компания Kinder обещала предоставить 190 тыс. шоколадных подарков для гостей. Причем это делалось за счет внебюджетных средств.
Реплики
Ждём... Ждём... Ждём... Курьеры не звонили. Сами бы уже пешком дошли за подарками (знать бы куда)!!!