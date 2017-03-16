Меркель посетит Москву 2 мая — СМИ Меркель может встретиться с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Москву 2 мая. Об этом сообщил в четверг Премьер Баварии Хорст Зеехофер.

Ожидается, что Ангела Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным. Стороны, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова обсудят, в том числе, ситуацию на Украине.

Напомним, Владимир Путин ранее говорил о том, что ждем визита Меркель. Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил о том, что дата визита канцлера согласована. Ушаков не назвал дату.