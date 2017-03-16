Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Москву 2 мая. Об этом сообщил в четверг Премьер Баварии Хорст Зеехофер.
Ожидается, что Ангела Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным. Стороны, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова обсудят, в том числе, ситуацию на Украине.
Напомним, Владимир Путин ранее говорил о том, что ждем визита Меркель. Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил о том, что дата визита канцлера согласована. Ушаков не назвал дату.
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Германия подмяла практически всю европу в ЕС, теперь им нужна расширенная зона евро и рынки сбыта как то Грузия Молдавия Украина, будут уговаривать и шантажировать, ВВП, чтобы насильно затолкать Донбасс в Украину, ведь пророссийских независимых полевых командиров в ДНР, ЛНР убрали, а Минск2 Россиянам преподнесут как победу дипломатии РФ...