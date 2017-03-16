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16.03.17 / 17:56 Новости / Россия и мир

Минтруд подготовил предложения о переносе выходных в 2018 году

Новогодние каникулы предлагается начать с 30 декабря

Новый год фото с сайта www.net4info.deМинистерство труда и социальной защиты РФ подготовило предложения о переносе выходных дней в 2018 году. Об этом в ведомстве сообщили в четверг.

Согласно предложению Минтруда, выходными станут дни с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта и с 29 апреля по 2 мая. Кроме того, планируются дни отдыха 9 мая, с 10 по 12 июня и с 3 по 5 ноября.

Напомним, согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ, в России четырнадцать нерабочих праздничных дней. Среди них: Новогодние каникулы, Рождество Христово, День защитника Отечества, Международный женский день, праздник Весны и Труда, День Победы, День России и День народного единства.

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Реплики

  1. ОЛЬГА 16.03.2017 at 18:54

    «согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ в России восемь нерабочих праздничных дней» Почему восемь-то?

    Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ:

    1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;

    7 января — Рождество Христово;

    23 февраля — День защитника Отечества;

    8 марта — Международный женский день;

    1 мая — Праздник Весны и Труда;

    9 мая — День Победы;

    12 июня — День России;

    4 ноября — День народного единства.Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

    1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;

    7 января — Рождество Христово;

    23 февраля — День защитника Отечества;

    8 марта — Международный женский день;

    1 мая — Праздник Весны и Труда;

    9 мая — День Победы;

    12 июня — День России;

    4 ноября — День народного единства.

    Я насчитала 14...

  2. Елена Васильева 16.03.2017 at 19:16

    Ольга, спасибо! Исправили. Небольшие проблемы с математикой

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