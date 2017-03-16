Минтруд подготовил предложения о переносе выходных в 2018 году Новогодние каникулы предлагается начать с 30 декабря

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило предложения о переносе выходных дней в 2018 году. Об этом в ведомстве сообщили в четверг.

Согласно предложению Минтруда, выходными станут дни с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта и с 29 апреля по 2 мая. Кроме того, планируются дни отдыха 9 мая, с 10 по 12 июня и с 3 по 5 ноября.

Напомним, согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ, в России четырнадцать нерабочих праздничных дней. Среди них: Новогодние каникулы, Рождество Христово, День защитника Отечества, Международный женский день, праздник Весны и Труда, День Победы, День России и День народного единства.