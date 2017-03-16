Минтруд подготовил предложения о переносе выходных в 2018 году

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило предложения о переносе выходных дней в 2018 году. Об этом в ведомстве сообщили в четверг.
Согласно предложению Минтруда, выходными станут дни с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта и с 29 апреля по 2 мая. Кроме того, планируются дни отдыха 9 мая, с 10 по 12 июня и с 3 по 5 ноября.
Напомним, согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ, в России четырнадцать нерабочих праздничных дней. Среди них: Новогодние каникулы, Рождество Христово, День защитника Отечества, Международный женский день, праздник Весны и Труда, День Победы, День России и День народного единства.
Реплики
«согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ в России восемь нерабочих праздничных дней» Почему восемь-то?
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;
12 июня — День России;
4 ноября — День народного единства.Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;
12 июня — День России;
4 ноября — День народного единства.
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Ольга, спасибо! Исправили. Небольшие проблемы с математикой