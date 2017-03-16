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16.03.17 / 16:22 Новости / Общество / Россия и мир

Сбербанк и МФТИ разработают нейросетевой искусственный интеллект

Который сможет вести диалог с пользователями

Северо-Западный банк Сбербанка

Фото: 360tv.ru

Сбербанк и МФТИ заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом в четверг сообщили в банке.

В рамках соглашения планируется разработать проект iPavlov. Проект направлен на разработку технологий в области нейросетевого искусственного интеллекта, в том числе «разговорного».

Глава банка Герман Греф рассказал, что в рамках проекта планируется создать новые бизнес-приложения, которые будут интегрированы в работу Сбербанка. Также банк и МФТИ планируют провести исследования в области глубинных нейросетевых технологий.

Ранее СМИ сообщили о переговорах Сбербанка и медицинского стратапа DocDoc. Предполагается, что банк может купить DocDoc  за сумму до 1,5 млрд рублей.

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Реплики

  1. Тимур 17.03.2017 at 03:04

    Я так понимаю, что в скором времени мы живого оператора из колл-центра в телефонном режиме не сможем отличить от робота. Прогресс движется с неумолимой скоростью.

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