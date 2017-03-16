Сбербанк и МФТИ разработают нейросетевой искусственный интеллект Который сможет вести диалог с пользователями

Сбербанк и МФТИ заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом в четверг сообщили в банке.

В рамках соглашения планируется разработать проект iPavlov. Проект направлен на разработку технологий в области нейросетевого искусственного интеллекта, в том числе «разговорного».

Глава банка Герман Греф рассказал, что в рамках проекта планируется создать новые бизнес-приложения, которые будут интегрированы в работу Сбербанка. Также банк и МФТИ планируют провести исследования в области глубинных нейросетевых технологий.

Ранее СМИ сообщили о переговорах Сбербанка и медицинского стратапа DocDoc. Предполагается, что банк может купить DocDoc за сумму до 1,5 млрд рублей.