Второй день судебного заседания по Исаакиевскому собору. Онлайн

В четверг Смольнинский районный суд продолжает заседание по иску о признании незаконным распоряжения комитета имущественных отношений (КИО) о передаче РПЦ Исаакиевского собора. Накануне судья Татьяна Матусяк решила сделать перерыв на сутки. Истцы, напомним, просили перенести рассмотрение дела на неделю, чтобы ознакомиться со всеми материалами. Также противники передачи Исаакия РПЦ подали в среду еще один иск. От рассматриваемого он отличается лишь тем, что губернатор Георгий Полтавченко в нем указан в качестве заинтересованного лица. Это было сделано во избежание преждевременного прекращения рассмотрения основного иска.

15:35 АБН заканчивает текстовую трансляцию. Спасибо, что были с нами.

15:18 Вишневский после заседания назвал решение судьи Матусяк незаконным. «В судебном заседании было доказано, что распоряжение было принято на основании несуществующего заявления РПЦ. Я понимаю, почему суд не хочет рассматривать это дело. Ведь тогда распоряжение придется признать незаконным», — сказал он.

15:13 Определение может быть обжаловано в Городском суде в течение 15 дней.

15:11 «Судебной защите подлежат только нарушенные права и свободы. Ранее рассмотренные другими судами дела не рассматриваются. Факты, установленные другим судом по делу, если они не были оспорены, принимаются другим судом», — отметила Матусяк. Она согласилась с КИО в том, что распоряжение комитета не несет никаких последствий для истцов и не нарушает их права.

15:07 Прекратила дело.

15:05 Судья пришла.

14:49 Пока ждем решения. Участники процесса и журналисты гадают, на каком основании судья Матусяк прекратит дело. В то, что она перейдет к рассмотрению по существу, мало кто верит. В случае отказа истцы пойдут с апелляцией в городской суд.

14:19 В перерыве депутат Борис Вишневский общается с журналистами. Он настроен оптимистично. "В судебных процессах программа максимум — добиться законного решения от суда. Программа минимум — максимально затруднить принятие незаконного. Девять лет назад та же судья Матусяк отказала нам в иске по Охта-центру. И что в итоге?" — вспомнил он. И решил, что надо судье Матусяк как-нибудь подарить книгу «Башне-нет!: Петербург против „Газоскреба“» (автор Борис Вишневский).

14:07 Судья удалилась для принятия определения.

14:06 «В рамках нашего дела на пять оснований больше, чем в иске в Василеостровский районный суд. Круг лиц совсем другой. Мы просим уважаемый суд не прекращать дело», — сказал градозищатник Павел Шапчиц. Напомним, судья Матусяк вчера заявила о том, что дело нужно прекратить. Аргументируя свою позицию, она сослалась на решение Городского суда Петербурга, признавшего законным отказ в иске по Исаакию. Его подавали другие граждане. В марте Городской суд Петербурга решил не рассматривать иск активистов, судья не нашел оснований для удовлетворения жалобы. В конце января Василеостровский суд Петербурга постановил, что иск активистов подан некорректно. Они сослались на постановление комитета имущественных отношений, которое не является решением о передаче здания.

14:04 Адвокат Бакешин и представитель КИО спорят.

14:03 Представитель КИО просит прекратить дело.

14:01 Истцы и ответчик спорят о том, были ли нарушены чьи-то права распоряжением КИО. В комитете считают, что ничего такого не было, и что рассматриваемый иск бессмысленный. «Пункты вашего обязывают совершить юридические действия, которые приведут к прекращению деятельности музея и ограничат мои права на доступ к музейным ценностям. Вы нарушаете наши права», — парировал Вишневский.

13:49 КИО ходатайствует о прекращении дела. Как и вчера, говорят о том, что права истцов не нарушены, и ссылаются на решение, выданное ранее Василеостровским судом. "По нашему мнению, дело должно быть прекращено на основании 128 ст. Кодекса о судебном делопроизводстве", — пояснил ответчик.

13:46 Судья Матусяк слушает представителя ГМП «Исаакиевский собор».

13:45 Вишневский напомнил музейщикам, что от них поступало обращение о готовности передать здание собора РПЦ. Представитель музея согласился с этим. И заявил, что оно отозвано. Отметим, позицию о несогласии музея с передачей Исаакия РПЦ через юриста попросил передать директор ГМП «Исаакиевский собор» Николай Буров.

13:42 Представитель музея заявил, что ГМП «Исаакиевский собор», скорее всего, будет подавать свой иск.

13:40 "Мы писали письмо в комитет по культуре, просили предоставить разъяснения о ходе исполнения распоряжения КИО. Ответа не получили", — сказал представитель музея в ответ на вопрос судьи, пытался ли музей самостоятельно подавать иски, раз его сотрудники считают распоряжение КИО незаконным.

13:40 Выступая перед судом, представитель музея рассказал, что в Исаакии есть 62 предмета — живопись и предметы прикладного искусства — которые являются и частью музея, и объектами показа. «Они неразрывно связаны. Изъять их невозможно. Если их изъять, то ГМП Исаакиевский собор придется ликвидировать», — отметил он. И добавил, что ликвидировать музей в настоящее время невозможно, а распоряжение КИО назвал незаконным.

13:38 "Представители музея, вы выступаете на стороне истцов или ответчика?" — поинтересовалась судья. «На стороне истцов», — ответили ей.

13:34 Судья Матусяк приняла заявления Шапица и Вишневского.

13:31 Истец Павел Шапчиц также заявил о дополнении оснований. По его словам, КИО вообще не мог издавать такого распоряжения, так как у него нет на это полномочий. Шапчиц сослался на положение о деятельности комитета в доказательство своих слов.

13:27 Борис Вишневский пояснил, что речь идет о дополнении, которое связано с нарушениями в оспариваемом распоряжении КИО. Оно было выдано на основании несуществующего заявления РПЦ.

13:24 Вишневский заявляет об изменении оснований иска путем их дополнения. Судья интересуется, чем дополняют иск.

13:22 Аппеляцию о мерах предварительной защиты суд не рассмотрел. Татьяна Матусяк пояснила, что сначала нужно решить вопрос о рассмотрении дела по существу. Напомним, применение мер предварительной защиты по административному иску предусматривает ст. 85 «Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации». Этот механизм по решению суда может быть использован до принятия решения судом по административному делу, если есть опасность нарушения прав, свобод и интересов истца или неопределенного круга лиц.

13:21 В зале суда тоже очень тесно. Но в этот раз сюда попали все желающие. «Вообще, если бы не Георгий Сергеевич с его заявлениями о передаче, мы бы все сейчас занимались своими делами, а не сидели тут», — пошутил Вишневский.

13:18 До этого истцы и журналисты обсуждали нюансы рассматриваемого дела в коридоре. Как передает корреспондент АБН, было «душно, тесно».

13:16 Судья зашла в зал. Заседание начинается. Напомним, накануне АБН также вело трансляцию из зала суда, почитать можно здесь.

13:01 Напомним, накануне в Смольнинском районном суде прошло два заседания по вопросам передачи Исаакиевского собора РПЦ. На первом суд постановил закрыть дело о непубликации КИО заявки РПЦ на передачу здания музея-храма. О прекращении дела ходатайствовал истец Павел Шапчиц. После этого состоялось заседание по основному иску. Заявителями по нему выступают депутат ЗакСа от «Яблока» Борис Вишневский, градозащитник Павел Шапчиц, адвокат Сергей Бакешин и активистка Екатерина Кузнецова.

Елизавета Белова / АБН