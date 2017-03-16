Суд взыскал 539, 8 млн рублей со Сбербанка по иску «Лукойла» И госпошлину в 200 тыс. рублей

Астраханский арбитражный суд постановил взыскать со Сбербанка 539,85 млн рублей по иску «Лукойл-Нижневолжскнефть». Об этом сообщили в суде в четверг.

«Суд принял решение удовлетворить требование истца в полном объеме. С ответчика будет взыскано 539,85 млн рублей, а также госпошлина в размере 200 тыс. рублей», — рассказали в суде.

Астраханское предприятие «Красные баррикады» получило финансирование от «Лукойл-Нижневолжскнефть» под гарантии Сбербанка. Судостроительный завод свои обязательство не выполнил. Ранее суд удовлетворил иск «дочки» «Лукойла» о взыскании 612,857 млн рублей с «Красных баррикад».