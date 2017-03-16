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16.03.17 / 10:00 Новости / Россия и мир

Суд взыскал 539, 8 млн рублей со Сбербанка по иску «Лукойла»

И госпошлину в 200 тыс. рублей

судАстраханский арбитражный суд постановил взыскать со Сбербанка 539,85 млн рублей по иску «Лукойл-Нижневолжскнефть». Об этом сообщили в суде в четверг.

«Суд принял решение удовлетворить требование истца в полном объеме. С ответчика будет взыскано 539,85 млн рублей, а также госпошлина в размере 200 тыс. рублей», — рассказали в суде.

Астраханское предприятие «Красные баррикады» получило финансирование от «Лукойл-Нижневолжскнефть» под гарантии Сбербанка. Судостроительный завод свои обязательство не выполнил. Ранее суд удовлетворил иск «дочки» «Лукойла» о  взыскании 612,857 млн рублей с «Красных баррикад».

По материалам: tass.ru
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Реплики

  1. Веня 17.03.2017 at 00:19

    «Красный баррикады» в пух и прах облажались. Там наверное уже от баррикад ничего практически и не осталось.

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