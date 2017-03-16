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16.03.17 / 22:30 Новости / Россия и мир

Турция ввела пошлины на зерновые культуры из России

Они составят 130%

агрохолдинг кубань рожь зерно пшеница поле урожайВласти Турции с 15 марта ввели пошлины на поставку кукурузы, пшеницы и подсолнечного шпрота из России. Об этом в четверг сообщил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Он добавил, что в этом положении Москва должна будет поставлять продукцию по пошлине в 130%. Кроме того, по словам директора центра «СовЭкон» Андрея Сизова, трейдеры говорят, что закупки практически прекращены.

Однако официальных заявлений от Анкары пока нет. По информации Андрея Сизова, с июля 2016 года по февраль 2017 Турция закупила около 2 млн тонн российской пшеницы. Также Анкара импортировала почти 1 млн тонн кукурузы в прошлом сельхоз году. Турция вместе с Египтом и Ираном входит в тройку лидеров — импортеров пшеницы из России.

По материалам: interfax.ru
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Реплики

  1. Струков Александр 17.03.2017 at 09:09

    Ничего,ничего ..., вот вновь хлынет поток наших жаждущих граждан на турецкие берега, отдадут там миллиарды долларов и, возможно, Эрдоган смягчит свои санкции в отношении России. Ну, может ещё чем-нибудь задобрим турок, мы ведь какие добродушные. Ничего, ничего, — потерпим, и ни такое бывало.

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