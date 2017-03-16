Турция ввела пошлины на зерновые культуры из России Они составят 130%

Власти Турции с 15 марта ввели пошлины на поставку кукурузы, пшеницы и подсолнечного шпрота из России. Об этом в четверг сообщил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Он добавил, что в этом положении Москва должна будет поставлять продукцию по пошлине в 130%. Кроме того, по словам директора центра «СовЭкон» Андрея Сизова, трейдеры говорят, что закупки практически прекращены.

Однако официальных заявлений от Анкары пока нет. По информации Андрея Сизова, с июля 2016 года по февраль 2017 Турция закупила около 2 млн тонн российской пшеницы. Также Анкара импортировала почти 1 млн тонн кукурузы в прошлом сельхоз году. Турция вместе с Египтом и Ираном входит в тройку лидеров — импортеров пшеницы из России.