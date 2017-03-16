Турция ввела пошлины на зерновые культуры из России

Власти Турции с 15 марта ввели пошлины на поставку кукурузы, пшеницы и подсолнечного шпрота из России. Об этом в четверг сообщил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.
Он добавил, что в этом положении Москва должна будет поставлять продукцию по пошлине в 130%. Кроме того, по словам директора центра «СовЭкон» Андрея Сизова, трейдеры говорят, что закупки практически прекращены.
Однако официальных заявлений от Анкары пока нет. По информации Андрея Сизова, с июля 2016 года по февраль 2017 Турция закупила около 2 млн тонн российской пшеницы. Также Анкара импортировала почти 1 млн тонн кукурузы в прошлом сельхоз году. Турция вместе с Египтом и Ираном входит в тройку лидеров — импортеров пшеницы из России.
Реплики
Ничего,ничего ..., вот вновь хлынет поток наших жаждущих граждан на турецкие берега, отдадут там миллиарды долларов и, возможно, Эрдоган смягчит свои санкции в отношении России. Ну, может ещё чем-нибудь задобрим турок, мы ведь какие добродушные. Ничего, ничего, — потерпим, и ни такое бывало.