В Петербурге могут закрыть «Малую академию искусств» в «мозаичном дворике» Уволились все педагоги и руководство

В Петербурге могут закрыть детскую школу «Малая академия искусств» (МАИ), расположенную в «мозаичном дворике» на набережной Фонтанки. Об этом в четверг АБН сообщили в родительском комитете академии.

Последние десять лет МАИ существует в формате подростково-молодежного клуба и находится в ведении администрации Центрального района. Теперь власти решили устроить там культурно-досуговый центр, рассказала представитель родительского комитета Яна Головина.

На место бывшего директора Виталия Мартынова пришел экс-помощник депутата Госдумы Олега Нилова Владимир Сафронов. В связи с этим руководство и педагоги школы уволились. Занятия в МАИ не проходят.

Под вопросом остается судьба самого «мозаичного дворика». Раньше за объектами, которые сделали ученики МАИ, следили два охранника. Новое руководство выступило против траты бюджетных средств на эти рабочие места.

Отметим, МАИ работает с 1984 года. Ее основал российский художник и кандидат педагогических наук Владимир Лубенко. В школе обучаются дети 7-17 лет. «Малая академия искусств» также создала «мозаичный дворик», а также собственный небольшой театр.