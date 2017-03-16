В Петербурге могут закрыть «Малую академию искусств» в «мозаичном дворике»

В Петербурге могут закрыть детскую школу «Малая академия искусств» (МАИ), расположенную в «мозаичном дворике» на набережной Фонтанки. Об этом в четверг АБН сообщили в родительском комитете академии.
Последние десять лет МАИ существует в формате подростково-молодежного клуба и находится в ведении администрации Центрального района. Теперь власти решили устроить там культурно-досуговый центр, рассказала представитель родительского комитета Яна Головина.
На место бывшего директора Виталия Мартынова пришел экс-помощник депутата Госдумы Олега Нилова Владимир Сафронов. В связи с этим руководство и педагоги школы уволились. Занятия в МАИ не проходят.
Под вопросом остается судьба самого «мозаичного дворика». Раньше за объектами, которые сделали ученики МАИ, следили два охранника. Новое руководство выступило против траты бюджетных средств на эти рабочие места.
Отметим, МАИ работает с 1984 года. Ее основал российский художник и кандидат педагогических наук Владимир Лубенко. В школе обучаются дети 7-17 лет. «Малая академия искусств» также создала «мозаичный дворик», а также собственный небольшой театр.
Реплики
Друзья,культурные граждане Петербурга,неравнодушные,активные! Меня зовут Яна
Головина,я представляю родительское движение в защиту СПб Малой Академии
Искусств. Сейчас в России действительно приходится буквально отвоевывать свое
конституционное право на выбор гуманитарного образования,у директоров
общеобразовательных школ,у чиновников и тд.Нам предлагают то,что удобнее для
них,на что больше спрос,даже если спрос этот -невежественный.
Но Спб Малая Академия Искусств это проект глубоко гуманитарный , дающий надежду
как свет в конце тоннеля.Сейчас нельзя допустить ,чтобы этот свет
погас.Пожалуйста,голосуйте за сохранение Академии и Мозаичного Дворика на
Фонтанке, д.2 законным способом: написать запрос в электронную приемную
городской администрации спб:
gov.spb.ru/gov/elektronnaya-priemnaya-pre,
Для того ,чтобы сложить свое мнение,вам конечно,нужна информация.Я приглашаю
вас на офсайт Академии :
vladimir-lubo.ru/shkola/
И в группы ВК:
vk.com/club33034498
Коротко, вот в чем суть проблемы: правовая форма Академии,навязанная районной
администрацией, не соответствует интересам и стратегическим задачам самой
Академии,как полноценного ,самостоятельного бюджетного
учреждения.Принципиально бюджетного.Педогоги готовы работать за нищенскую
гос.зарплату,но зато ребенок из каждой семьи,с любым достатком будет принят и
сможет учиться не просто в досуговом кружке,а по программе ,которая по своему
объему и задачам соответствует категории Высшей школы.Но уже более 10 лет
правовая форма МАИ -это СПбГБУ подростково-молодежный
центр,подведомственный Администрации центрального района,так ,что не
профессиональные педагоги и авторы методики принимают за себя решения, а
меняющиеся время от времени чиновники,как,например, нынешний глава Хлудков
АД,бывший силовик. И он, как бездумная машина,выполняя новые законодательные
требования относительно подростково-молодежных центров, которые исключают в их
рамках любую образовательную деятельность,но только
развлекательно-досуговую,принял решение о выведении МАИ из состава.
Вы ,возможно,спросите,куда же уважаемый Хлудков АД предложил отправиться
коллективу с 200 учениками, посреди учебного года, ну не на улицу же?А вот
представьте,что именно на улицу,на все четыре стороны,как говориться. Интересы
детей,родителей для него не в счет.
И вот теперь я предлагаю вам,друзья, задавать лично вопросы команде Хлудкова АД
-чьи интересы он отстоял своими действиями? Каких таких других
подростков,которыми он теоретически собирается заполнить высвободившиеся
исторические учебные классы МАИ? И кто позволил ему это беспринципное
,равнодушное отношение к нашим,академическим детям?
-Спросите чиновника, сколько лет уже существовала Академия до того,как он занял
кресло главы района? Разве лично им создан культурный объект Мозаичный