Аксенов отказался от идеи монархии и предложил Путину править пожизненно Он добавил, что при Путине СССР не распался бы

Глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что, говоря о необходимости возвращения монархии в РФ, выступал не против смены конституционного строя, а за наделение президента Владимира Путина пожизненными полномочиями. Об этом он заявил в субботу.

Он сказал, что говорил не о конституционном строе, а о полномочиях. «К примеру, если бы наш президент Владимир Владимирович был при Советском Союзе, руководил процессом, то СССР бы не распался», — уверен Аксенов.

Также Аксенов предположил, что такой правитель был бы полезен в царской России. «Владимир Владимирович должен быть пожизненным президентом», — подытожил Аксенов.

Напомним, 14 марта глава Крыма заявил, что России необходима монархия. Он пояснил, что стране не нужна демократия «в том виде, в котором она преподносится западными СМИ». На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что сам Путин «прохладно» относится к подобным идеям.