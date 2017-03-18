Аксенов отказался от идеи монархии и предложил Путину править пожизненно

Глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что, говоря о необходимости возвращения монархии в РФ, выступал не против смены конституционного строя, а за наделение президента Владимира Путина пожизненными полномочиями. Об этом он заявил в субботу.
Он сказал, что говорил не о конституционном строе, а о полномочиях. «К примеру, если бы наш президент Владимир Владимирович был при Советском Союзе, руководил процессом, то СССР бы не распался», — уверен Аксенов.
Также Аксенов предположил, что такой правитель был бы полезен в царской России. «Владимир Владимирович должен быть пожизненным президентом», — подытожил Аксенов.
Напомним, 14 марта глава Крыма заявил, что России необходима монархия. Он пояснил, что стране не нужна демократия «в том виде, в котором она преподносится западными СМИ». На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что сам Путин «прохладно» относится к подобным идеям.
Реплики
Не знает где лизнуть. Я не собираюсь голосовать за пожизненную стагнацию. Путин — прекрасный стратег. Вот если бы на должность премьера пригласили сильного управленца Обаму. А смотреть на Медведева — увольте