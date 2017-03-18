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18.03.17 / 19:17 Новости / Политика / Россия и мир

Аксенов отказался от идеи монархии и предложил Путину править пожизненно

Он добавил, что при Путине СССР не распался бы

Фото: facebook.com аксенов

Фото: facebook.com

Глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что, говоря о необходимости возвращения монархии в РФ, выступал не против смены конституционного строя, а за наделение президента Владимира Путина пожизненными полномочиями. Об этом он заявил в субботу.

Он сказал, что говорил не о конституционном строе, а о полномочиях. «К примеру, если бы наш президент Владимир Владимирович был при Советском Союзе, руководил процессом, то СССР бы не распался», — уверен Аксенов.

Также Аксенов предположил, что такой правитель был бы полезен в царской России. «Владимир Владимирович должен быть пожизненным президентом», — подытожил Аксенов.

Напомним, 14 марта глава Крыма заявил, что России необходима монархия. Он пояснил, что стране не нужна демократия «в том виде, в котором она преподносится западными СМИ». На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что сам Путин «прохладно» относится к подобным идеям.

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Реплики

  1. Oleg-sg 19.03.2017 at 00:06

    Не знает где лизнуть. Я не собираюсь голосовать за пожизненную стагнацию. Путин — прекрасный стратег. Вот если бы на должность премьера пригласили сильного управленца Обаму. А смотреть на Медведева — увольте

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