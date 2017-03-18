Митинг за сохранение Петербурга завершился без серьезных происшествий Собрал около 5 тыс. человек

В Петербурге завершился митинг за сохранение городских объектов культуры, науки и образования. Акция прошла в субботу без серьезных происшествий, передает корреспондент АБН.

Согласованный митинг на Марсовом поле собрал около 5 тыс. человек. Организаторы заявили, что на акции было около 10 тыс. участников. При этом полиция ограничила пространство для акции, в результате участники мероприятия выли вынуждены топтать газоны Марсова поля.

Мероприятие продлилось чуть больше полутора часов. Перед собравшимися выступили депутаты ЗакСа Оксана Дмитриева, Алексей Ковалев, Борис Вишневский, актер Иван Краско, историк Лев Лурье, режиссер Юрий Мамин, бард Александр Городницкий, сопредседатель городского отделения «Парнаса» Андрей Пивоваров. Вели митинг депутат Максим Резник и один из лидеров «Открытой России» в Петербурге Наталья Грязневич.

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«Дорогие петербуржцы. Вы, люди с разными убеждениями, пришли сюда, чтобы отстоять наш город, его науку, культуру, образовательные учреждения. Как не раз было в истории, ленинградцы-петербуржцы встали плечом к плечу на защиту нашего любимого города. От кого мы защищаем? От временщиков и вандалов, от глупости, хамства и мракобесия властей, которые в угоду своим личным, карьерным или корыстным интересам готовы разрушить то, что создавалось веками, и что сохранилось благодаря мужеству и стойкости наших отцов и дедов», — обратилась к участникам митинга Оксана Дмитриева.

Она напомнила, что под угрозой находятся Исаакиевский собор, Публичная библиотека, Пулковская обсерватория.

«Хорошо, что власти одумались и согласовали митинг на Марсовом поле, а не в Удельном парке, потому что это было бы дискредитацией их самих. Но они вообще многое сделали того, что по-людски оценивается плохо, отрицательно», — объяснил свое участие в митинге Иван Краско.

Лидер фракции «Справедливой России» в ЗакСе Алексей Ковалев напомнил, что 30 лет назад родилось градозащитное движение в Ленинграде — в связи с протестами против сноса гостиницы Англетер. За прошедшие годы активистам удалось многого достичь, уверен парламентарий. «После этого были пересмотрены все списки на снос, и 10 лет не было возможности таким образом снести здания, не только памятники архитектуры, но и рядовая застройка оказались под защитой», — сказал эсер. Он призвал горожан к той же решительности, что и 30 лет назад.

«Яблочник» Борис Вишневский указал на связь политических реформ с сохранением культурного наследия. «Многие говорили, что они не занимаются политикой. И теперь политика занялась ими!» — уверен депутат.

Кинорежиссер Юрий Мамин раскритиковал городские власти. По его мнению, «они только рушат. Петербург для них — трамплин в Москву». Историк Лев Лурье заявил, что «более тупой, унылой и маргинальной власти» в Петербурге не было». На тему власти высказался и «парнасовец» Андрей Пивоваров, которого «оскорбляет такой спикер, такой губернатор, оскорбляет, что Петербург в Госдуме представляет [известный борьбой с геями Виталий] Милонов».

Напомним, акция «Марш в защиту Петербурга» вызвана рядом конфликтных ситуаций. Наиболее резонансным поводом стали планы городских властей передать Исаакиевский собор в управление Русской православной церкви. Кроме того, митинг связан с возможной застройкой Пулковских высот (и трудностями для наблюдения Пулковской обсерватории), возможным слиянием Российской национальной библиотеки с Российской государственной библиотекой, проблемами Европейского университета и другими ситуациями. Первоначально марш и митинг организаторы планировали провести 19 марта. Однако со Смольным удалось договориться лишь на 18 число.