Он вам не демон!

Василий Романов главный редактор АБН

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров, говорят, разъярился. Обиделся на плакат с изображением его в образе Мефистофеля и подписью «Демон ЗакСа». Точнее, из-за плаката он расстроился, а обиделся — на депутатов, митинг организовавших. И начал очередную проверку их помощников.

Речь идет о «Марше в защиту Петербурга», на котором горожане защищали и музейный статус Исаакиевского собора. А спикер Макаров как раз против этого статуса. Говорит, надо выполнить ФЗ о церковной реституции и верующим собор «вернуть» (о том, что такая правовая позиция уязвима, коллеги писали много раз). Оппоненты Макарова – не из числа агентов Госдепа и «ЛГБТ-спецназа», а из числа граждан – изготовили плакат «Демон ЗакСа». А Макаров обиделся.

Плакат хорош! Помимо отсылки к текущему моменту, он реминисцирует на незаконное уничтожение барельефа Мефистофеля на историческом здании в Петербурге. Тогда в СМИ снос связывали со строительством храма, и это – во-первых, а во-вторых, дело было в Петроградском районе, по которому много лет Макаров избирается. Несмотря на власть, данную Макарову если не богом, то парламентской системой, барельеф так и не восстановили. Зато председатель парламента попросил депутатов помочь в сборе пожертвований на храм напротив изуродованного здания.

Что сказать, верующий он, этот Макаров. Что, по-видимому, коррелирует с его тонкой душевной организацией. Обидеть спикера может каждый. Вот напишет коллега, что главный парламентарий дарит за казенный счет наручные часы, а глава ЗС в ответ предложит корреспондента в армию сослать. Или вот пожалуется коллега, что заместитель спикера обозвал ее «Гармажоповой», а Макаров учредит комиссию по этике, чтобы СМИ проверять. Если депутат выйдет на трибуну и будет молчать (как сделал Максим Резник), то это тоже оскорбит спикера. Ведь парламент — место для дискуссий, а не для молчания!

Если серьезно, то первый свой спикерский срок Вячеслав Серафимович держался. Создавал имидж человека над схваткой, лидера ВСЕХ депутатов, защитника парламентаризма и адекватности (даже Милонов при нем поутих). А вот во второй срок — понеслось по кочкам.

Это же Вячеслав Серафимович в полтора раза увеличил фракцию «Единой России». Выборы прошли так, что Смольный в них не вмешивался, а люди вроде Сергея Анденко депутатами не стали. И вообще, все говорят об отставке губернатора и никто — об отставке Макарова.

Коллега Антон Мухин предположил, что, ратуя за передачу Исаакиевского собора РПЦ, Вячеслав Макаров ищет поддержки у покровителей гораздо более высоких, чем президент или патриарх. А я вот не знаю, как там на самом деле у Макарова с верой в бога.

В себя он верит точно.