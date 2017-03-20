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20.03.17 / 07:12 Новости / Общество / Россия и мир

В Европарламенте обеспокоены растущим влиянием России в Сербии и на Балканах

Дэвид Макаллистер считает, что Россия старается дестабилизировать ситуацию

Фото ria.ru

Фото ria.ru

Глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер обеспокоен растущим влиянием России в Сербии и на Балканах. Об этом он заявил в интервью газете Die Welt  в  понедельник.

Макаллистер считает, что Россия хочет дестабилизировать ситуацию в Сербии, чтобы помешать стране вступить в ЕС. По его словам, Москва оказывает влияние на гражданское общество и СМИ, так как видит в Сербии основного союзника в регионе. Макаллистер заявил, что на этом фоне поддержка со стороны  ЕС должна быть наиболее активной и заметной. Так, Евросоюз до 2020 года направит в Белград 1,5 млрд евро финансовой помощи.

Кроме того, Макаллистер отметил сложную ситуацию в Балканском регионе, назвав его опасной областью, потому что там могут вновь разгореться давно затухшие конфликты. Он добавил, что на регион также пытаются влиять Турция, Китай, Катар и Саудовская Аравия.

Напомним, Сербия стала кандидатом на вступление в ЕС в 2012 году, переговоры начались в 2014 году и планируют завершиться в 2019—2020 году. В то же время, Сербия в 2014 году заключила с Россией договор о стратегическом партнерстве. Албания получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 2014 году. Переговоры должны стартовать не позднее, чем через год.

По материалам: welt.de
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Реплики

  1. 565 20.03.2017 at 13:37

    Циничное заявление.Странно как то вначале бомбили Сербию расчленили а теперь беспокоятся, о дестабилизации и влиянии РФ, прощение надо просить странам НАТО у сербского народа а не указывать с кем ему дружить.И на своих друзей диктаторов Албанию и Украину, обращайте больше внимания ...

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