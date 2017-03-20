В Европарламенте обеспокоены растущим влиянием России в Сербии и на Балканах Дэвид Макаллистер считает, что Россия старается дестабилизировать ситуацию

Глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер обеспокоен растущим влиянием России в Сербии и на Балканах. Об этом он заявил в интервью газете Die Welt в понедельник.

Макаллистер считает, что Россия хочет дестабилизировать ситуацию в Сербии, чтобы помешать стране вступить в ЕС. По его словам, Москва оказывает влияние на гражданское общество и СМИ, так как видит в Сербии основного союзника в регионе. Макаллистер заявил, что на этом фоне поддержка со стороны ЕС должна быть наиболее активной и заметной. Так, Евросоюз до 2020 года направит в Белград 1,5 млрд евро финансовой помощи.

Кроме того, Макаллистер отметил сложную ситуацию в Балканском регионе, назвав его опасной областью, потому что там могут вновь разгореться давно затухшие конфликты. Он добавил, что на регион также пытаются влиять Турция, Китай, Катар и Саудовская Аравия.

Напомним, Сербия стала кандидатом на вступление в ЕС в 2012 году, переговоры начались в 2014 году и планируют завершиться в 2019—2020 году. В то же время, Сербия в 2014 году заключила с Россией договор о стратегическом партнерстве. Албания получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 2014 году. Переговоры должны стартовать не позднее, чем через год.