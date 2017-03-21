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21.03.17 / 11:06 Новости / Россия и мир / Финансы

СМИ: В схеме отмывания российских $740 млн участвовали 17 банков Великобритании

В том числе HSBC, Lloyds, Barclays

Отмывание банки ВеликобританииВ схеме по отмыванию российских $740 млн участвовали 17 крупных банков Великобритании. Об этом во вторник пишет Guardian.

Издание опросило банки, сотрудничают ли они с молдавскими кредитно-финансовыми организациями. Среди ответивших положительно – HSBC, Lloyds, Barclays.

В настоящий момент Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании продолжет расследование этой схемы. Предполагается, что часть денег ушла в офшоры, а часть была потрачена на предметы роскоши.

Guardian считает, что в схему по отмыванию входят подставные британские компании, российские банкиры и суды в Молдавии. Схема работала до 2014 года.

Об этой схеме стало известно после антикоррупционного расследования OCCRP и «Новой газеты». Расследование полиции Латвии и Молдавии по отмыванию денег длится уже три года.

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Реплики

  1. BBC24 21.03.2017 at 16:53

    Один из таких банков, которые выведи деньги в оффшорные зоны это АО Киви Банк. Вы посмотрите схему. Они выводят платежи, которые пополняются в онлайн казино на территории РФ. Огромное количество денег уходит. Люди страдают, а банк наживается. Только у одного человека потери составили более 3 млн. руб за год. Прокуратура бездействует. Банк просто обязан вернуть эти деньги...

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