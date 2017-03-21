СМИ: В схеме отмывания российских $740 млн участвовали 17 банков Великобритании В том числе HSBC, Lloyds, Barclays

В схеме по отмыванию российских $740 млн участвовали 17 крупных банков Великобритании. Об этом во вторник пишет Guardian.

Издание опросило банки, сотрудничают ли они с молдавскими кредитно-финансовыми организациями. Среди ответивших положительно – HSBC, Lloyds, Barclays.

В настоящий момент Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании продолжет расследование этой схемы. Предполагается, что часть денег ушла в офшоры, а часть была потрачена на предметы роскоши.

Guardian считает, что в схему по отмыванию входят подставные британские компании, российские банкиры и суды в Молдавии. Схема работала до 2014 года.

Об этой схеме стало известно после антикоррупционного расследования OCCRP и «Новой газеты». Расследование полиции Латвии и Молдавии по отмыванию денег длится уже три года.