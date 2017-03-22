В отношении Никиты Белых возбудили второе уголовное дело О взятке

В отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых возбудили второе уголовное дело о получении взятки. Об этом сообщили на заседании суда в среду.

Второе дело возбудили 9 марта. Подробности нового дела не сообщаются. По словам следователя, в нем два эпизода, по которым Белых не признает вину. Фигуранты нового дела, как сообщил адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов, находятся в СИЗО.

Напомним, Никиту Белых задержали летом 2016 года при получении взятки в московском ресторане. По версии следствия он получил 400 тыс. евро за покровительство бизнесмену из Кировской области.