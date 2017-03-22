В отношении Никиты Белых возбудили второе уголовное дело

В отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых возбудили второе уголовное дело о получении взятки. Об этом сообщили на заседании суда в среду.
Второе дело возбудили 9 марта. Подробности нового дела не сообщаются. По словам следователя, в нем два эпизода, по которым Белых не признает вину. Фигуранты нового дела, как сообщил адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов, находятся в СИЗО.
Напомним, Никиту Белых задержали летом 2016 года при получении взятки в московском ресторане. По версии следствия он получил 400 тыс. евро за покровительство бизнесмену из Кировской области.
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Реплики
В реплике хочу высказать следующее:
-Что положительного можно увидеть в действиях Никиты Белых в период работы Губернатором Кировской области:
1).Улучшились дороги, а для России это очень много. Кто за рулем эту проблему знают.
2).За работу в этой область, улучшения дорог, Никите Белых можно высказать благодарность.