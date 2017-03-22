Все новости

22.03.17 / 16:29 Новости / Россия и мир

В отношении Никиты Белых возбудили второе уголовное дело

О взятке

Белых

Фото с сайта tass.ru

В отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых возбудили второе уголовное дело о получении взятки. Об этом сообщили на заседании суда в среду.

Второе дело возбудили 9 марта. Подробности нового дела не сообщаются. По словам следователя, в нем два эпизода, по которым Белых не признает вину. Фигуранты нового дела, как сообщил адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов, находятся в СИЗО.

Напомним, Никиту Белых задержали летом 2016 года при получении взятки в московском ресторане. По версии следствия он получил 400 тыс. евро за покровительство бизнесмену из Кировской области.

По материалам: interfax.ru
Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Реплики

  1. Анатолий 08.04.2017 at 11:21

    В реплике хочу высказать следующее:

    -Что положительного можно увидеть в действиях Никиты Белых в период работы Губернатором Кировской области:

    1).Улучшились дороги, а для России это очень много. Кто за рулем эту проблему знают.

    2).За работу в этой область, улучшения дорог, Никите Белых можно высказать благодарность.

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017

128 SQL queries done. Page generation took 0,193 seconds.