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22.03.17 / 18:54 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербургские зоозащитники выйдут на Марсово поле ради бездомных животных

Они присоединились к всероссийскому митингу

Петербургские зоозащитники запланировали проведение акции в защиту безнадзорных животных, которая пройдет на Марсовом поле. Об этом АБН в среду сообщили активисты.

Акция состоится 25 марта, ее организаторы получили согласование на ее проведение. Мероприятие пройдет в рамках всероссийского зоозащитного митинга, приуроченного к рассмотрению в Госдуме проекта ФЗ «Об ответственном обращении с животными».

Зоозащитники требуют запрета эвтаназии как метода регулирования численности бездомных животных, обязательной регистрации домашних животных, создания в России института по защите прав животных и др. Также они настаивают на том, что текст законопроекта должен быть доработан при взаимодействии с учеными и зоозащитниками.

Отметим, петербургский ЗакС разработал ряд право в проект ФЗ «Об ответственном отношении с животными», которые в том числе предусматривают обязательное согласование с соседями наличия домашних животных в квартире и запрет на содержание животных на лестничных площадках и в подвалах. Предложение выгнать бездоных животных из подвалов вызвало критику со стороны зоозащитников. Также в ЗакСе не считают нужной обязательную регистрацию всех домашних животных.
Законопроект «Об ответственном обращении с животными» впервые был внесен в Госдуму в 1999 году. Один из вариантов, которые критикуют зоозащитники, прошел первое чтение в 2011 году. Он был разработан думским комитетом по природным ресурсам, природопользованию и экологии

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Реплики

  1. Несидоров 24.03.2017 at 13:41

    зоозащитники = защитники диких агрессивных собак? Другие звери их обычно не интересуют.

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