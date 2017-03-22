Семь шагов к выгоранию

Александра Шевякова маркетолог

Каждый раз, когда пишешь о чем-то, что понятно и близко почти всем, кто ходит на работу, люди в комментариях возмущаются: «Это и так все знают!». Вот и славно: все знают о том, что профессиональное выгорание существует, кивают головой… и за самими собой не замечают симптомов. Поэтому сегодня я – наивно, как для начинающих специалистов! – составила практическое руководство по профессиональному выгоранию. (На всякий случай: не забывайте, что это вредные советы).

Шаг к выгоранию номер 1: Никогда ничего не планируйте.

Не планируйте работу, не составляйте кризисных планов, не планируйте даже свою карьеру — кому это надо. Ветер подул — а вы вместе с ним: то вы редактор, то маркетолог в совершенно новой сфере, по пути не забудьте пару СММ-халтур захватить. Весело же!

Шаг к выгоранию номер 2: Все планируйте очень жестко.

Когда вы понимаете, что хаос вас одолел, без оглядки на чужие планы, придумывайте план спасения, в котором абсолютно все должны реализовать вы. Берите все в свои руки: и разработку лендингов, и контент, и переговоры, выучите, наконец, HTML, сами рисуйте баннеры. Никого ни о чем не просите.

Шаг к выгоранию номер 3: Думайте, что вам просто не хватает времени.

…и сидите на работе по 11-12 часов. Очень повышает КПД. Не забудьте зайти на работу в выходные.

Шаг к выгоранию номер 4: На все соглашайтесь.

Коллеге надо срочно помочь вычитать текст – не вопрос, посидим-почитаем, можно даже вместе, потратив на это пару часов. Вы составили план действий на квартал, а оказывается, что надо еще поднатужиться и эти действия ускорить в полтора раза — соглашайтесь-соглашайтесь, как-нибудь само получится.

Шаг номер 5: Работа важнее дома.

Это еще один потрясающий момент, о котором все знают, но почему-то не замечают за собой. Как часто вы говорите тем, с кем вы живете: «Заезжай за мной не раньше 9, у меня звонок» или «Погуляй с собакой, я сегодня припозднюсь»? Говорите почаще, и тогда вскоре собака полюбит новую жену вашего мужа.

Шаг к выгоранию номер 6: Во всем вините себя.

Я не досмотрел, я должен был на 15 минут больше читать этот текст, я был слишком невнимателен. Да, это все ваши лучшие друзья на пути к выгоранию: чем больше вы этим пользуетесь, тем быстрее ваша мотивация «к» — «хочу сделать крутой продукт!» — превратится в мотивацию «от»: «если сделаю плохо, меня уволят». Очень полезно.

Шаг к выгоранию номер 7: Почаще меняйте работы.

О, это мой любимый пункт. Безусловно, на новом месте будет лучше, будет подъем – торжественное вручение футболки с корпоративной символикой в первый день работы, радостные речи новых начальников о том, что взяли нового сотрудника — заживем! — новые столовые и кофе-машины. (Спойлер: потом окажется, что выгораете вы еще быстрее, чем на предыдущей. К концу испытательного срока глаз будет дергаться так, что в какой-то момент вам покажется, что он скоро вывалится).

…самое жуткое в профессиональном выгорании — это то, что ты его совершенно не замечаешь. Ходишь и думаешь, что просто накопилось много дел, которые надо сделать. А на деле и работается плохо, и решения принимаются какие-то странные, все валится из рук. И стыд, который ходит за тобой тенью – сделал ты что-то не то, или еще не успел. В таких ситуациях самое сложное — это признаться себе, что пора остановиться. И снова начать работать — но уже над собой.