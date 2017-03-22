В Петербурге в розыск объявили экс-соучредителя «Деловых линий» Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на 1 млрд рублей

Следственный комитет Петербурга объявил в розыск экс-соучредителя компании «Деловые линии» Александра Богатикова. Об этом в СК рассказали в среду.

СК подозревает Богатикова в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млрд рублей. В середине марта Богатикову вынесли постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по делу, однако он не пришел к следователю в назначенное время.

В ноябре 2016 года в офисе «Деловых линий» прошли обыски. Тогда следователи объявили об аресте имущества компании. Сумма ареста превышала 1,6 млрд рублей. Следствие полагало, что компания подавала в налоговую заведомо ложные сведения.