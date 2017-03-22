Все новости

22.03.17 / 16:48 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге в розыск объявили экс-соучредителя «Деловых линий»

Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на 1 млрд рублей

розыск деловые линииСледственный комитет Петербурга объявил в розыск экс-соучредителя компании «Деловые линии» Александра Богатикова. Об этом в СК рассказали в среду.

СК подозревает Богатикова в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млрд рублей. В середине марта Богатикову вынесли постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по делу, однако он не пришел к следователю в назначенное время.

В ноябре 2016 года в офисе «Деловых линий» прошли обыски. Тогда следователи объявили об аресте имущества компании. Сумма ареста превышала 1,6 млрд рублей. Следствие полагало, что компания подавала в налоговую заведомо ложные сведения.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Реплики

  1. Станислав 23.03.2017 at 00:18

    Не совсем точные сведения. Я читал, что Богатиков являлся в суд, но его не приняли, так что ситуация непонятная. И совсем уж странно то, что долг Деловые давно уже выплатили.

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017