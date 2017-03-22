В Петербурге в розыск объявили экс-соучредителя «Деловых линий»

Следственный комитет Петербурга объявил в розыск экс-соучредителя компании «Деловые линии» Александра Богатикова. Об этом в СК рассказали в среду.
СК подозревает Богатикова в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млрд рублей. В середине марта Богатикову вынесли постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по делу, однако он не пришел к следователю в назначенное время.
В ноябре 2016 года в офисе «Деловых линий» прошли обыски. Тогда следователи объявили об аресте имущества компании. Сумма ареста превышала 1,6 млрд рублей. Следствие полагало, что компания подавала в налоговую заведомо ложные сведения.
Реплики
Не совсем точные сведения. Я читал, что Богатиков являлся в суд, но его не приняли, так что ситуация непонятная. И совсем уж странно то, что долг Деловые давно уже выплатили.