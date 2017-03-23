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23.03.17 / 14:38 Новости / Россия и мир / Экономика

Forbes назвал самые надежные банки в России

Лидером признали Сбербанк

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Фото: islam.ru

Журнал Forbes составил рейтинг самых надежных банков, работающих на территории России. Рейтинг был опубликован в четверг. 

Первое место рейтинга занял Сбербанк. Агентство Moody's оценивает рейтинг российского банка на уровне «Ba2», а Fitch — «BBB-». По состоянию на 1 января 2017 года его активы составляли 22,337 трлн рублей. В прошлом году рентабельность капитала кредитной организации достигла отметки в 20,2%.

Вторым стал "Юникредит", принадлежащий итальянской группе UniCredit. Составители рейтинга отмечают, что S&P присвоило банку рейтинг «BB+», а Fitch — «BBB-». Его капитал составляет составляет 1,197 триллиона рублей.

Тройку лидеров замыкает "Росбанк", дочерний банк французской Societe Generale. По версии Moody's его рейтинг находится на уровне «Ba2», а Fitch оценил его в «BBB-». Активы банка составляют 786,5 миллиарда рублей.

Четвертое и пятое место заняли «Райффайзенбанк» (подразделение австрийского Raiffeisen Bank International) и «Ситибанк» («дочка» американской Citigroup). Также в первую десятку вошли «Интеза» («дочка» итальянской Intesa), «Бэнк Оф Чайна» (подразделение китайского Bank of China), ВТБ, «Газпромбанк», «Россельхозбанк» и «Альфа-Банк».

 

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Реплики

  1. Эдс 23.03.2017 at 23:24

    Пока у Сбера только получается держать позицию лидирующего банка, причём не первый год по ходу дела.

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