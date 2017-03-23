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23.03.17 / 11:59 Новости / Петербург и Ленобласть

Полтавченко посетит Мадрид

Он встретится с генсеком Всемирной туристской организации Талебом Рифаи

Фото АБН

Фото АБН

Делегация Петербурга по главе с губернатором города Георгием Полтавченко посетит столицу Испании Мадрид. Об этом сообщили в четверг администрации губернатора.

Полтавченко встретится с председателем правительства Автономного сообщества Мадрид Кристиной Сифуэнтес и мэром Мадрида Мануэлой Карменой. На встрече с представителями крупного испанского бизнеса состоится презентация инвестиционного потенциала Петербурга. Кроме того, губернатор города встретится с генсеком Всемирной туристской организации Талебом Рифаи.

В прошлом году Рифаи принимал участие в работе Петербургского международного экономического форума. Кроме того, генсек посетил Петербург в декабре. На встречах с Полтавченко стороны достигли договоренности об ответом визите губернатора Петербурга в Мадрид.

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Реплики

  1. Юрий 24.03.2017 at 23:20

    Лучше бы Полтавченко улетел на Луну и больше оттуда не возвращался.

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