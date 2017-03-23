«Яндекс» увидел риски для бизнеса в создании СП Сбербанка и Alibaba Опасаются за "Яндекс.Деньги"

«Яндекс» не исключает, что создание совместного предприятия Сбербанка и AliExpress (входит в Alibaba Group) может негативно повлиять на дочерние компании. Об этом говорится в отчете компании за 2016 год, опубликованном в четверг.

В частности, в «Яндексе» опасаются негативного влияния совместной работы банка и китайской компании на «Яндекс.Деньги». В компании пояснили, что бизнес дочерней компании построен на сотрудничестве со Сбербанком.

«Хотя мы стремились внедрять надлежащие меры контроля и защиты, однако как миноритарный партнер мы не можем гарантировать, что бизнес будет всегда функционировать в соответствии со стратегией „Яндекса“», — сказано в отчете.

Напомним, в январе «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал, что Сбербанк и китайская Alibaba Group могут создать совместное предприятие уже в первой половине 2017 года. Предполагалось, что банк займется инвестициями, а AliExpress — торговлей.