Петербургские застройщики начали бороться со Смольным за рекламу своих объектов Хотят изменить постановление КГА

Петербургские застройщики, обеспокоенные изменениями городского законодательства в сфере согласования рекламных конструкций, решили подготовить коллективную резолюцию о внесении изменений в соответствующее постановление комитета по градостроительству и архитектуре. Содержание будущей резолюции обсудили в четверг на круглом столе в Доме писателя, передает корреспондент АБН.

В мероприятии приняли участие представители строительных компаний и Смольного. Застройщики решили создать рабочую группу по разработке изменений в городское законодательство. Направить свои предложения они намерены до конца апреля.

«Сегодня мы обсуждаем постановление №40, выпущенное КГА. Оно, в частности, ограничивает размещение рекламы на стройках, тем самым сокращая возможность рекламирования строящихся объектов», — пояснил присутствующим президент Ассоциации малых предприятий наружной рекламы Александр Ружинский. Он добавил, что, согласно постановлению, компания может размещать, по сути, только паспорт объекта на носителе, который можно закреплять только на заборе. Размер этого носителя не должен превышать 30 метров вне зависимости от размера забора.

«Говорить об эффективности таких носителей нельзя, их просто не видно. Особенно если мы говорим о районах массовой застройки, о территориях где-нибудь за КАДом», — сказал Ружинский. Также, по мнению эксперта, КГА не учел тот факт, что «рекламные носители выполняют не только информационную и непосредственно рекламную функцию, но и эстетическую». «Они защищают взгляд от ужасов стройки», — пояснил он.

Одно из предложений строителей – разрешить размещение отдельно стоящих рекламных конструкций рядом со стройкой на высоте от 1,5 до 3 метров. Баннеры на заборе, по их словам, не только плохо видны, но и очень быстро портятся. Высотные параметры предлагают ограничить в по районам. «А чтобы в КГА не боялись, что кто-то на этих конструкциях начнет размещать рекламу других компаний, что вообще странно, можно прописать соответствующий запрет», — добавил Александр Ружинский.

«В районах массовой застройки клиенты часто просят идентифицировать объект. В нынешней ситуации это, по сути, невозможно. Мы не можем даже разместить маркетинговое название объекта, так это может быть признано рекламой. Это ущемляет права бизнеса», — отметил руководитель отдела маркетинга и рекламы ЦДС Станислав Жигунов. Также он предложил приравнять рекламные объекты на стройках к элементам благоустройства.

Представитель СПб ГКУ «Городская реклама и информация» Дмитрий Баранов отметил, что в Смольном готовы принять и рассмотреть все предложения бизнеса. Но он не согласился с тезисом, что новые правила ограничивают рекламу.

Отметим, застройщики готовы бороться за рекламу на своих объектах «до конца». Они объясняют это еще и тем, что в Петербурге в последние года резко сократилось количество рекламных площадей. Те же, что остались, не всем по карману, считают представители рынка.

Добавим, в начале марта Смольный сообщил, что в Петербурге демонтировали 1 тыс. рекламных конструкций, не попадающих в новую схему размещения. Аналогичная судьба в ближайшее время постигнет еще столько же носителей. Главной причиной сокращения числа рекламных конструкций называют ГОСТ ГИБДД и ряд региональных законов.