Районные власти пообещали сохранить «Малую академию искусств» в Петербурге Вместе с мозаикой и фонтаном

Подростково-молодежный центр «Малая академия искусств» (МАИ), расположенная в «мозаичном дворике» Петербурга сохранит свою творческую направленность. Об этом в пятницу АБН сообщили в администрации Центрального района.

«Данное учреждение будет сохранено, также как и творческая направленность его деятельности. Хорошо зарекомендовавшие традиции в деятельности учреждения, по замыслу нового руководства, предполагается дополнить и другими востребованными сегодня направлениями художественного творчества (рисунок, живопись, лепка и т.д.)», — пояснили в администрации. Сохранятся также мозаики и фонтан, расположенные во дворе школы.

Ранее бывший директор МАИ Виталий Мартынов сообщил, что «Академия» станет досуговым центром. В районной администрации опровергли информацию: «Вопрос о закрытии учреждения или о перепрофилировании его деятельности не стоит».

Прежнего директора администрация Центрального района уволила из-за неоднократных финансовых нарушений. Из-за проведения коммерческой выставке Мартынову сделали выговор в ноябре прошлого года. Следующие нарушения выявили в январе.

Отметим, после увольнения Виталия Мартынова из «Малой академии искусств» по собственному желанию ушли все преподаватели центра. Новым директором стал Владимир Сафронов из подросткового центра «Альбатрос», художественным руководителем назначили заслуженного художника России Александра Пальмина.

Добавим, «Малую академию искусств» создали в 1984 году на базе Русского музея. Обучение детей здесь проходило по авторской методике заслуженного художника РФ Владимира Лубенко.