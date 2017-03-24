Районные власти пообещали сохранить «Малую академию искусств» в Петербурге

Подростково-молодежный центр «Малая академия искусств» (МАИ), расположенная в «мозаичном дворике» Петербурга сохранит свою творческую направленность. Об этом в пятницу АБН сообщили в администрации Центрального района.
«Данное учреждение будет сохранено, также как и творческая направленность его деятельности. Хорошо зарекомендовавшие традиции в деятельности учреждения, по замыслу нового руководства, предполагается дополнить и другими востребованными сегодня направлениями художественного творчества (рисунок, живопись, лепка и т.д.)», — пояснили в администрации. Сохранятся также мозаики и фонтан, расположенные во дворе школы.
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В Петербурге могут закрыть «Малую академию искусств» в «мозаичном дворике»
Ранее бывший директор МАИ Виталий Мартынов сообщил, что «Академия» станет досуговым центром. В районной администрации опровергли информацию: «Вопрос о закрытии учреждения или о перепрофилировании его деятельности не стоит».
Прежнего директора администрация Центрального района уволила из-за неоднократных финансовых нарушений. Из-за проведения коммерческой выставке Мартынову сделали выговор в ноябре прошлого года. Следующие нарушения выявили в январе.
Отметим, после увольнения Виталия Мартынова из «Малой академии искусств» по собственному желанию ушли все преподаватели центра. Новым директором стал Владимир Сафронов из подросткового центра «Альбатрос», художественным руководителем назначили заслуженного художника России Александра Пальмина.
Добавим, «Малую академию искусств» создали в 1984 году на базе Русского музея. Обучение детей здесь проходило по авторской методике заслуженного художника РФ Владимира Лубенко.
Реплики
Огромное спасибо Агенству бизнес новостей за неусыпное внимание к невежественному управлению администрацией Хлудкова АД нашей Малой Академией Искусств.Но хочу предостеречь корреспондентов от наивного доверия этим отпискам! Я ПРЕДСТАВЛЯЮ РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ.Я знаю правду.А она заключается в том,что никаких финансовых нарушений не было выявлено и доказано.Это ложь.Ложь также в том,что невозможно сохранить Академию без ее профессионального педагогического состава.Невозможно сохранить Академию ,назначая новым директором безымянного в этой области знаний субьекта,который даже не слышал о самой системе В.Лубенко.Ложь кроется и в самой формулировке о том,что никакого перепрофилирования деятельности учреждения не последует: т.к. по новому российскому законодательству запрещено вести образовательную деятельность в рамках подростково -молодежных клубов, Академия в принципе не может далее существовать в навязанной ей правовой форме.Как образовательное учереждение.Все что предлагает теперь народу администрация Хлудкова АД, это кружки по интересам, не связанные между собой ни методикой,ни концепцией,ни педагогическим ресурсом.Полная профонация и ложь.И присвоение бюджетных средств.
Мы будем продолжать добиваться вывода Академии из под откровенно вредительского управления,предоставления ей нового юридического статуса для реального сохранения и развития на благо нашего города.
И позор нынешней администрации района во главе с Хлудковым АД.