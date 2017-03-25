Максакова в интервью рассказала об убийстве Вороненкова Вдова погибшего намерена сосредоточиться на воспитании сына

Мария Максакова, вдова убитого в Киеве экс-депутата от КПРФ Дениса Вороненкова, дала первое интервью после гибели мужа. Его опубликовала в субботу «Медуза».

Максакова, оперная певица и бывший депутат от «Единой России», заявила, что не будет думать о том, кто убил ее супруга. «Я не собираюсь выстраивать никаких версий. Не буду даже думать, кто это сделал, кто это заказал и выполнил. Ничто мне его не вернет», — сказала она. Максакова выразила надежду, что расследованием убийства займутся правоохранители, и пообещала сосредоточиться на воспитании 11-месячного сына.

Экс-парламентарий рассказала об усиленной охране. По ее словам, у Вороненкова была охрана, но не такая. «Если бы его так охраняли, все было бы в порядке», — предположила она.

«В принципе, если бы я могла там быть вместо него, я бы не задумывалась. Жизнь дальше без него — это хуже», — сказала Максакова. Она добавила, что у нее был «самый лучший на свете муж».

Напомним, 23 марта Дениса Вороненкова застрелили, когда он выходил со своим охранником из отеля. Охранник открыл огонь по нападавшему и ранил его. Вороненков скончался на месте, убийца — позже, в больнице.