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25.03.17 / 12:53 Новости / Общество / Россия и мир

Максакова в интервью рассказала об убийстве Вороненкова

Вдова погибшего намерена сосредоточиться на воспитании сына

МаксаковаМария Максакова, вдова убитого в Киеве экс-депутата от КПРФ Дениса Вороненкова, дала первое интервью после гибели мужа. Его опубликовала в субботу «Медуза».

Максакова, оперная певица и бывший депутат от «Единой России», заявила, что не будет думать о том, кто убил ее супруга. «Я не собираюсь выстраивать никаких версий. Не буду даже думать, кто это сделал, кто это заказал и выполнил. Ничто мне его не вернет», — сказала она. Максакова выразила надежду, что расследованием убийства займутся правоохранители, и пообещала сосредоточиться на воспитании 11-месячного сына.

Экс-парламентарий рассказала об усиленной охране. По ее словам, у Вороненкова была охрана, но не такая. «Если бы его так охраняли, все было бы в порядке», — предположила она.

«В принципе, если бы я могла там быть вместо него, я бы не задумывалась. Жизнь дальше без него — это хуже», — сказала Максакова. Она добавила, что у нее был «самый лучший на свете муж».

Напомним, 23 марта Дениса Вороненкова застрелили, когда он выходил со своим охранником из отеля. Охранник открыл огонь по нападавшему и ранил его. Вороненков скончался на месте, убийца — позже, в больнице.

По материалам: meduza.io
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Реплики

  1. Oleg 25.03.2017 at 13:39

    Увести жену у главного вора в законе и остаться в живых? Вы о чем?

    Все заявления Вороненкова и его жены Максаковой, их бегство из России, всего лишь бегство от вора в законе «Тюри», главой русской мафии в Испании, после Деда Хасана, по-существу главного вора в законе в бывшем СССР. Когда нибудь Голливуд снимет драму «Смертельная любовь». Этим даже корочки депутатов ГД РФ не помогли.

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