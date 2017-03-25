Убит один из руководителей ХАМАС Там обвиняют Израиль и его союзников

На территории подконтрольного организации сектора Газа убит один из руководителей движения ХАМАС Мазен Фукаха. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на сообщение полиции группировки.

По информации агентства, представители ХАМАС обвиняют в случившемся Израиль и его союзников. Они также пригрозили Израилю ответными мерами.

Представители вооруженных сил Израиля отказались отвечать на это заявление. Покойного Мазена Фукаха арестовали израильские спецслужбы за организацию атаки на пост вооруженных сил в 2003 году. Он был приговорен к девяти годам заключения. Однако в 2011 году он был освобожден Израилем и отправлен в сектор Газа.