Госдеп призвал отпустить задержанных участников незаконных акций в РФ В ведомстве также осудили задержание всех демонстрантов

Госдепартамент США призвал отпустить задержанных участников незаконных акций в РФ, прошедших в воскресенье. Об этом в американском внешнеполитическом ведомстве заявили в понедельник.

Соединенные Штаты решительно осудили задержания, проведенные в ходе протестных акций в России. В Госдепе это назвали оскорблением основных демократических ценностей. Также в американском ведомстве заявили, что их беспокоит задержание оппозиционера Алексея Навального по прибытии на акцию, а также рейды, проведенные в его антикоррупционной организации. Представитель Госдепартамента подчеркнул, что российский народ, как и любой другой, заслуживает правительства, которое бы поддерживало свободный рынок инициатив, открытого управления, равенства перед законом и осуществления прав и свобод без боязни преследования.

Напомним, в воскресенье в разных городах России прошли антикоррупционные митинги. На улицы от Владивостока до Москвы вышли тысячи человек. По данным МВД, в столице задержано свыше 800 человек, включая Алексея Навального и сотрудников Фонда борьбы с коррупцией.