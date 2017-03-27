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27.03.17 / 05:56 Новости / Политика / Россия и мир

Госдеп призвал отпустить задержанных участников незаконных акций в РФ

В ведомстве также осудили задержание всех демонстрантов

Госдеп СШАГосдепартамент США призвал отпустить задержанных участников незаконных акций в РФ, прошедших в воскресенье. Об этом в американском внешнеполитическом ведомстве заявили в понедельник.

Соединенные Штаты решительно осудили задержания, проведенные в ходе протестных акций в России. В Госдепе это назвали оскорблением основных демократических ценностей. Также в американском ведомстве заявили, что их беспокоит задержание оппозиционера Алексея Навального по прибытии на акцию, а также рейды, проведенные в его антикоррупционной организации. Представитель Госдепартамента подчеркнул, что российский народ, как и любой другой, заслуживает правительства, которое бы поддерживало свободный рынок инициатив, открытого управления, равенства перед законом и осуществления прав и свобод без боязни преследования.

Напомним, в воскресенье в разных городах России прошли антикоррупционные митинги. На улицы от Владивостока до Москвы вышли тысячи человек. По данным МВД, в столице задержано свыше 800 человек, включая Алексея Навального и сотрудников Фонда борьбы с коррупцией.

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Реплики

  1. константин 27.03.2017 at 06:45

    Почему безмозглый ,какой то госдеп розволяет себе лезть во внутренние дела РФ,это первое,а второе,подарите навального,этому госдепу,хотя ясно,что там он им не нужен.

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