Более половины россиян поддерживают повышение НДФЛ Не поддерживают повышение налога 35% опрошенных

Повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) поддерживают 55% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения и опубликованные в понедельник.

При этом, 31% не против повышения НДФЛ в случае, если полученные средства направят на повышение пенсии, а 24% — на поддержку здравоохранения. Еще 35% опрошенных не поддерживают повышения налога.

Опрос прошел 19-20 марта. В нем приняли участие 1,2 тыс. человек. Метод опроса — телефонное интервью. Возраст респондентов — от 18 лет.