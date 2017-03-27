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27.03.17 / 10:48 Новости / Россия и мир

Более половины россиян поддерживают повышение НДФЛ

Не поддерживают повышение налога 35% опрошенных

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) поддерживают 55% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения и опубликованные в понедельник.

При этом, 31% не против повышения НДФЛ в случае, если полученные средства направят на повышение пенсии, а 24% — на поддержку здравоохранения. Еще 35% опрошенных не поддерживают повышения налога.

Опрос прошел 19-20 марта. В нем приняли участие 1,2 тыс. человек. Метод опроса — телефонное интервью. Возраст респондентов — от 18 лет.

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Реплики

  1. Владимир 27.03.2017 at 17:50

    Хорошая статья. Прочитав ее, я еще раз убедился, что все, что заявляет «вциом» и его 86% — «липа» и пустобольство

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