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27.03.17 / 21:15 Новости / Россия и мир

Песков и Навальный. Итоги понедельника

Навальному выписали штраф и 15 суток ареста. Песков заявил, что участников воскресных митингов подкупали, но Кремль прислушается к требованиям вышедших на улицы (правда, не всех). На Московской бирже российские индексы и валюта падали. Ну а «Альфа-банк» вышел из Ассоциации российских банков.

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Тверской суд Москвы арестовал оппозиционера Алексея Навального на 15 суток из-за неповиновения полиции. А до этого выписал штраф в 20 тыс. рублей за организацию несанкционированного митинга.

Митинги прокомментировал и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Во-первых, он счел, что несовершеннолетних участников митингов по всей России подкупили, и назвал их платной массовкой. Кроме этого, пообещал, что в Кремле к требованиям протестующих прислушаются — но только тех, что вышли на законные, то есть согласованные, акции (а это 21 из 84).

На Московской бирже падали российские индексы и рубль. Сначала ММВБ опустился ниже отметки в 2000 пунктов впервые с 16 марта, потом резко выросли доллар и евро — на 30 и 60 копеек (но день завершили спокойнее — с ростом в 8 и 30 копеек соответственно). Ну и закрылся день на бирже в красной зоне.

«Альфа-банк» приостановил членство в Ассоциации российских банков. В банке заявили, что недовольны годовым докладом АРБ — в основном из-за стилистики документа, в которой «Альфа-банк» усмотрел «цинизм» и «использование иезуитских формулировок» (и не только). В АРБ ожидаемо сочли эти претензии необоснованными.

 

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Реплики

  1. armix 27.03.2017 at 21:59

    А Навального под домашний арест отправили?

    Или куда?

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