Правительство приняло постановление о выдаче водительских прав в МФЦ В случае замены или получения международного удостоверения, можно обратиться в МФЦ

Правительство приняло постановление о выдаче водительских прав в МФЦ. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник.

Согласно документу, МФЦ наделены полномочиями принимать документы о выдаче поступивших из ГАИ российских водительских удостоверений. Кроме того, в МФЦ теперь можно получить международные водительские удостоверения. Также уточнены вопросы замены удостоверений до окончания срока действия и обмена иностранного водительского удостоверения на российское.

Напомним, в настоящее время получить водительское удостоверение можно только в отделениях Госавтоинспекции (ГАИ). По словам граждан, это занимает крайне много времени, а также велики коррупционные риски.