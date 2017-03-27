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27.03.17 / 07:25 Новости / Общество / Россия и мир

Правительство приняло постановление о выдаче водительских прав в МФЦ

В случае замены или получения международного удостоверения, можно обратиться в МФЦ

Фото kazanfirst.ru

Фото kazanfirst.ru

Правительство приняло постановление о выдаче водительских прав в МФЦ. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник.

Согласно документу, МФЦ наделены полномочиями принимать документы о выдаче поступивших из ГАИ российских водительских удостоверений. Кроме того, в МФЦ теперь можно получить международные водительские удостоверения. Также уточнены вопросы замены удостоверений до окончания срока действия и обмена иностранного водительского удостоверения на российское.

Напомним, в настоящее время получить водительское удостоверение можно только в отделениях Госавтоинспекции (ГАИ). По словам граждан, это занимает крайне много времени, а также велики коррупционные риски.

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Реплики

  1. Михаил 27.03.2017 at 07:41

    Какие документы нужно представлять в МФЦ при замене водительского удостоверения?

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