Про маркетологов и господдержку

Заканчивается третий месяц 2017 года, уже все забыли про фразу «ипотека с государственной поддержкой». А у специалистов рынка недвижимости от этих теплых слов ностальгия зашкаливает.

Егор Еремин специалист по недвижимости

Тема не горячая совсем, но недавно я изучал материалы по маркетингу и технологиям создания спроса населения. Было там и про смартфоны, и про экспансию корейских автобрендов на российский рынок, и про услугу «сфотографируйся с букетом». Про последнее, кто не в курсе: к девушке приезжает курьер на дорогом автомобиле с букетом из 100 роз. Дает девушке, заказавшей услугу, букет в руки. Ставит ее рядом с авто. Делает фото. Девушка выкладывает его в инстаграм. Пабам! Популярность, лайки и комментарии обеспечены.

Так вот к чему я.

В конце 2015 года кричали: господдержку отменим! Действует только до марта 2016! Поэтому 29 февраля 2016 года в банках был аншлаг: сделки начинались утром, а заканчивались в 6-7 вечера, толпы людей — все старались успеть на льготные условия.

Сработало очень хорошо!

Вот это и называется искусственным созданием спроса. Даже те, кто откладывал покупку на потом, побежали в банки оформляться. При этом 3 марта 2016 года выдача кредитов по госпрограмме продолжилась, да еще и ставка снизилась.

Потом к концу 2016 года снова началось: отменим господдержку. И в новостях опять противоречия: один говорит, что продолжится, другой говорит, что отменят. В этот раз отменили. Официальное заявление: ставки и так опустились ниже 12% — для России сойдет. Хотя, во всем цивилизованном мире ставки по ипотеке не превышают 6%.

Сравните условия. Если купить достаточно стандартную двушку в Московском районе за 8 млн: 2 млн первый взнос, 6 млн в кредит, то переплата за 15 лет по ставке 11% годовых составит около 6,5 млн, а при ставке 5% — примерно 2,5 млн. Разница – 4 млн.

По факту, наш Центробанк на вас заработает эти деньги. Можно ли назвать это скрытым налогом? Вопрос к экономистам. Вы еще верите в низкие налоги в России? – вопрос к гражданам.

Но вернемся к вопросу про стимулирование спроса.

Неминуемо продажи новостроек этим летом упадут: благосостояние граждан падает, а эмоционально никто не поддерживает. Поэтому почаще надо говорить о том, что сейчас самые выгодные условия, что больше такого не будет, что сейчас последний шанс.

Это я, конечно, в шутку говорю, но ведь в автосалонах очень часто можно услышать: машина, которая вам понравилась, есть всего в двух экземплярах. И если вы сегодня не внесете предоплату, завтра ее уже может и не быть. Людям нужна мотивация для покупок, одобрение этих покупок, эмоциональная помощь. Весь мир же делает так. Почему не мы?

Звучит странно, но в нашем правительстве критически не хватает маркетологов. Зато слишком много силовиков. Можно же изучить спрос, предложить людям то, что им нужно — пойдут и купят. У производителя товара или услуги появятся средства на развитие, у продавцов тоже что-то в кармане появится, у людей – работа, в бюджет поступят налоги, с прибыли, НДС, с зарплат сотрудников... Маховик потребления запущен!

Но нет, у нас все будет по-другому: у кого-то чиновника/бизнесмена есть административный ресурс, он за счет этого административного ресурса продвигает то, что у него сейчас есть, а не то, что нужно людям. Создается патовая ситуация, как в Советском Союзе: товар создают, а покупать его никто не хочет.

Зачем такое делать — загадка для здравого смысла. Но сама модель в России процветает. Видимо, переход сознания от уровня военно-строевого к уровню развития так и не наступил в российских умах.

Буду надеяться, что все впереди. Но как же много нам нужно изменить внутри себя, чтобы догнать цивилизованный мир.