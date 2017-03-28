В Великобритании поступит в обращение новая монета номиналом в один фунт Она станет самой защищенной монетой в мире

В Великобритании поступит в обращение новая монета номиналом в один фунт стерлингов. Это произойдет во вторник.

Британское министерство финансов обещает, что монета станет самой защищенной от фальшивомонетчиков в мире. Края новой монеты сделаны из никелевой латуни золотистого цвета, в то время как центральная часть – из сплава на никелевой основе серебристого цвета. На ее лицевой стороне под изображением королевы Елизаветы II выгравирован символ британского фунта стерлингов, который при смене угла обзора превращается в единицу. Отмечается, что монета имеет 12 граней.

Министерство финансов Британии рассчитывает, что замена старых монет на новые завершится к осени текущего года. Всего с 1983 года монет достоинством в один фунт было отчеканено порядка двух миллиардов штук.