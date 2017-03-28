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28.03.17 / 05:02 Новости / Россия и мир / Финансы

В Великобритании поступит в обращение новая монета номиналом в один фунт

Она станет самой защищенной монетой в мире

фунтВ Великобритании поступит в обращение новая монета номиналом в один фунт стерлингов. Это произойдет во вторник.

Британское министерство финансов обещает, что монета станет самой защищенной от фальшивомонетчиков в мире. Края новой монеты сделаны из никелевой латуни золотистого цвета, в то время как центральная часть – из сплава на никелевой основе серебристого цвета. На ее лицевой стороне под изображением королевы Елизаветы II выгравирован символ британского фунта стерлингов, который при смене угла обзора превращается в единицу. Отмечается, что монета имеет 12 граней.

Министерство финансов Британии рассчитывает, что замена старых монет на новые завершится к осени текущего года. Всего с 1983 года монет достоинством в один фунт было отчеканено порядка двух миллиардов штук.

По материалам: tass.ru
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Реплики

  1. Аноним 28.03.2017 at 08:17

    И в чем самая защищенная в мире?) У нас такие 10-ти рублевые монеты уже лет 15 в обращении.

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