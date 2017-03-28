Силуанов оценил потери государства из-за обанкротившихся банков в 100 млрд рублей

За последний год потери государства из-за банкротств банков составили около 100 млрд рублей. Об этом заявил во вторник глава Минфина Антон Силуанов.
«Очевидно, что и государство тоже беспокоит надежность банков, банковской системы. Соответственно, использование госсредств тоже должно осуществляться в проверенных и надежных банках», — напомнил глава ведомства, выступая на съезде Ассоциации российских банков. Он добавил, что в настоящее время применяется ряд мер в этом отношении.
Напомним, ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Центробанк пока не завершил работу по очистке банковского сектора. По ее словам, это займет два-три года.
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Реплики
Что значит «потеряли»? Потерять можно память, и не найти её следов. Ну как можно «потерять» 100 млрд.? Что, финансовые операции не фиксируются на бумаге, а проводятся под честное слово или по «джентльменскому соглашению»? У каждой операции есть ответственный человек с фамилией, именем и отчеством. И убеждать нас в том, что «потерянные» 100 млрд. найти невозможно, — неприкрытая ЛОЖЬ. Эти миллиарды не потеряны, а РАЗВОРОВАНЫ. И вещи надо называть своими именами.