Силуанов оценил потери государства из-за обанкротившихся банков в 100 млрд рублей Он напомнил, что государство тоже должно задумываться о надежности банков

За последний год потери государства из-за банкротств банков составили около 100 млрд рублей. Об этом заявил во вторник глава Минфина Антон Силуанов.

«Очевидно, что и государство тоже беспокоит надежность банков, банковской системы. Соответственно, использование госсредств тоже должно осуществляться в проверенных и надежных банках», — напомнил глава ведомства, выступая на съезде Ассоциации российских банков. Он добавил, что в настоящее время применяется ряд мер в этом отношении.

Напомним, ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Центробанк пока не завершил работу по очистке банковского сектора. По ее словам, это займет два-три года.