В 2016 году клиенты Сбербанка совершили платежей более чем на 3,7 трлн рублей Больше половины платежей были совершены вне отделений банка

В 2016 году клиенты Сбербанка совершили платежей более чем на 3,7 трлн рублей, что на 24% превышает показатель 2015 года. Об этом в банке сообщили в среду.

Более 80% платежей были приняты в безналичной форме. «На данный момент более половины платежей в Сбербанке клиенты совершают без посещения отделений. В настоящее время каждый пятый платёж в банке происходит автоматически, без участия человека: в 2016 году количество платежей, проводимых при помощи услуги «Автоплатеж», возросло на 28 % и составило 59 млн шт.», — сообщил старший управляющий директор блока «Розничный бизнес» Сбербанка Игорь Мамонтов.

При этом более 90% платежей на устройствах самообслуживания и в отделениях клиенты Сбербанка осуществляют по штрих-коду. Отсканировать штрих-код можно также в мобильном приложении.

Напомним, 21 марта глава банка Герман Греф анонсировал введение комиссии за снятие в своих банкоматах наличных с карт Visa, выпущенных другими банками. Такую возможность банки получили с 22 февраля.