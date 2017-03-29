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29.03.17 / 17:46 Новости / Россия и мир / Экономика

В 2016 году клиенты Сбербанка совершили платежей более чем на 3,7 трлн рублей

Больше половины платежей были совершены вне отделений банка

Северо-Западный банк Сбербанка

Фото: 360tv.ru

В 2016 году клиенты Сбербанка совершили платежей более чем на 3,7 трлн рублей, что на 24% превышает показатель 2015 года. Об этом в банке сообщили в среду.

Более 80% платежей были приняты в безналичной форме. «На данный момент более половины платежей в Сбербанке клиенты совершают без посещения отделений. В настоящее время каждый пятый платёж в банке происходит автоматически, без участия человека: в 2016 году количество платежей, проводимых при помощи услуги «Автоплатеж», возросло на 28 % и составило 59 млн шт.», — сообщил старший управляющий директор блока «Розничный бизнес» Сбербанка Игорь Мамонтов.

При этом более 90% платежей на устройствах самообслуживания и в отделениях клиенты Сбербанка осуществляют по штрих-коду. Отсканировать штрих-код можно также в мобильном приложении.

Напомним, 21 марта глава банка Герман Греф анонсировал введение комиссии за снятие в своих банкоматах наличных с карт Visa, выпущенных другими банками. Такую возможность банки получили с 22 февраля.

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Реплики

  1. Эрик 29.03.2017 at 21:49

    Платить стало проще и главное надёжнее — это факт.

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