Жители ЖК «Ласточкино гнездо» пожаловались депутату Госдумы Дивинскому на застройщиков Не выполняют обещания по строительству социальной и дорожной инфраструктуры

Жители жилого комплекса «Ласточкино гнездо» обратились с жалобой к депутату Государственной Думы России Игорю Дивинскому на деятельность застройщиков. Владельцы квартир сообщили парламентарию о проблемах в среду, передает корреспондент АБН.

Жители микрорайона пожаловались на отсутствие социальной и дорожной инфраструктуры возле уже сданных в эксплуатацию жилых комплексов. Один из владельцев квартиры сообщил, что детский сад не могут возвести уже около пяти лет. Представители Смольного заверили жителей «Ласточкиного гнезда», что детский сад заработает до конца этого года.

«Мы посетили проблемные точки, а единого плана развития я не увидел. Людей мы уже заселяем и не обеспечиваем транспортную доступность. Ситуация плачевная, а строительство продолжается, вот что меня больше всего беспокоит», — сказал Дивинский.

Напомним, в Смольном пройдет внеплановое совещание по улучшению дорожной ситуации в Невском районе. На мероприятие пригласят руководство застройщиков, возводящих жилые комплексы в этом районе, а также представителей комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Совещание состоится в середине апреля, отметил депутат Государственной Думы