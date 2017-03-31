В Дагестане вооруженные правоохранители окружили протестующих дальнобойщиков ОМОН, Росгвардия и полиция

В Дагестане вооруженные сотрудники правоохранительных органов заблокировали протестующих дальнобойщиков. Об этом в пятницу сообщили в Объединении перевозчиков России.

Участники забастовки дальнобойщиков говорят, что их численность – порядка 2 тыс. фур. Они окружены 200 вооруженными сотрудниками правоохранительных органов. В их числе ОМОН, полиция и Росгвардия.

Дальнобойщики протестуют в 20 км от Махачкалы. Акция протеста началась еще утром. Правоохранители заблокировали проезд фурам.

Напомним, с начала этой недели в разных регионах России проходит бессрочная акция протеста водителей большегрузов. Они требуют отменить сборы системы «Платон». После протестов дальнобойщиков в ноябре 2015 года правительство решило сделать «скидку» на оплату «Платона». За 1 км большегрузы весом свыше 12 тонн должны были платить 1,53 рубля вместо предполагавшихся ранее 3,73 рубля. С апреля 2017 года тариф поднимут, но не на 50%, как было обещано, а на 25% — до 1,91 рубля за 1 км.