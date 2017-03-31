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31.03.17 / 19:51 Новости / Общество / Россия и мир

В Дагестане вооруженные правоохранители окружили протестующих дальнобойщиков

ОМОН, Росгвардия и полиция

Дагестан дальнобойщики

Коллаж АБН

В Дагестане вооруженные сотрудники правоохранительных органов заблокировали протестующих дальнобойщиков. Об этом в пятницу сообщили в Объединении перевозчиков России.

Участники забастовки дальнобойщиков говорят, что их численность – порядка 2 тыс. фур. Они окружены 200 вооруженными сотрудниками правоохранительных органов. В их числе ОМОН, полиция и Росгвардия.

Дальнобойщики протестуют в 20 км от Махачкалы. Акция протеста началась еще утром. Правоохранители заблокировали проезд фурам.

Напомним, с начала этой недели в разных регионах России проходит бессрочная акция протеста водителей большегрузов. Они требуют отменить сборы системы «Платон». После протестов дальнобойщиков в ноябре 2015 года правительство решило сделать «скидку» на оплату «Платона». За 1 км большегрузы весом свыше 12 тонн должны были платить 1,53 рубля вместо предполагавшихся ранее 3,73 рубля. С апреля 2017 года тариф поднимут, но не на 50%, как было обещано, а на 25% — до 1,91 рубля за 1 км.

По материалам: echo.msk.ru
 novayagazeta.ru
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Реплики

  1. 71 31.03.2017 at 22:04

    Разжигают новую войну!!!!!!! Такими темпами кавказ снова взорвется, только теперь Дагестан!!! Это уже не шутки!!!! Тем более, что протестующие правы!!!

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