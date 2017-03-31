Владельцам билетов на матчи КК-2017 не предоставят льготы в музеях Петербурга В Эрмитаже продолжать бесплатно запускать иностранных студентов и школьников

Владельцам билетов на матчи Кубка Конфедераций 2017 года не предоставят льготы в музеях Петербурга. Об этом в пятницу рассказали заместитель генерального директора Эрмитажа Алексей Богданов и заместитель директора по эксплуатации Исаакиевского собора Борис Подольский, передает корреспондент АБН.

«Мы не планируем бесплатно пускать в музеи или предоставлять скидки на билеты гостям города, приехавшим в Петербург на Кубок Конфедераций. Но напомню, что правом бесплатного посещения Эрмитажа пользуются все школьники и студенты не только со всей России, но и со всего мира. И на время турнира мы от этой практики отказываться не намерены», — сообщил Богданов.

Отметим, обладатели паспорта болельщика во время Кубка Конфедераций смогут бесплатно перемещаться между городами-участниками турнира. За электронную основу взяли программное обеспечение, которое использовали во время Олимпиады и Паралимпиады в Сочи. Выдача паспорта болельщика в Петербурге будет проходить на Литейном проспекте.