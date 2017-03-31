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31.03.17 / 19:03 Блоги / Новости

Немного бомбежки

лев1

Лев Бабенко

корреспондент АБН

Сходил я тут на пресс-конференцию. Тема — подготовка музеев к Кубку Конфедераций.

Извините, пожалуйста, сейчас немного бомбежки, но иначе никак.

Музеи: Мы них** (совсем не будем — АБН) не будем готовиться. Но мы расскажем вам, сколько у нас лампочек...

Журналисты: Может быть, расскажете, какие выставки?

Музеи: Нет. Зато мы потребляем ежегодно столько электроэнергии...

Журналисты: Может быть, у вас будут скидки или повышение цен на билеты? В связи с Кубком?

Музеи: Да нам вообще не вс***ся (не очень нужен — АБН) ваш Кубок Конфедераций, зато мы ежегодно убираем...

Журналисты: Так дайте хоть про РПЦ у Исаакия спросить...

ТАСС: Спешу напомнить, что у нас сегодня тема конференции — подготовка к Кубку Конфедераций, придерживайтесь строго заданной темы. А, больше нет вопросов? Ну, тогда всем спасибо за конференцию, поблагодарим участников.

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Реплики

  1. Дима 31.03.2017 at 22:06

    А зачем тогда вообще такие пресски?

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