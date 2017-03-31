Работу Путина на посту президента одобряют 81% россиян За Владимира Путина готовы проголосовать 64% россиян

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 81% жителей страны. Таковы результаты опроса, проведенного «Фондом общественное мнение» и опубликованные в пятницу.

Премьер-министру Дмитрию Медведеву доверяют 41% респондентов, а Путину — 78% опрошенных. В случае, если в ближайшее воскресенье в стране пройдут выборы, проголосовать за Путина готовы 64% опрошенных.

Опрос прошел 25-26 марта. В нем приняли участие 3 тыс. человек из 73 регионов. Возраст респондентов — от 18 лет.