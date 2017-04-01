В Чечне более ста мужчин задержаны за гомосексуальность — СМИ Среди них есть близкие к Кадырову религиозные деятели

В Чечне за последние несколько недель более ста мужчин были задержаны по подозрениям в гомосексуальности. Об этом в субботу пишет «Новая газета».

Издание утверждает, что информацию о задержаниях подтвердило « беспрецедентно большое количество источников» в МВД по Чеченской республике, администрации главы республики, УФСБ по Чечне, и чеченской прокуратуре. Задержания, по информации газеты, проходят в Грозном и других городах.

Сообщается, что правоохранители задержали представителей чеченского муфтията, включая «близких к главе республике религиозных деятелей». Кроме того, под подозрения попали известные телеведущие.

Издание приводит анонимный пост ЛГБТ-активиста, который рассказывает о троих убитых. «Новая газета» намерена обратиться в СК и Генпрокуратуры, предоставить имена убитых и потребовать завести уголовное дело.