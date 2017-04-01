Песков прокомментировал фильм ФБК о Дмитрии Медведеве

«Активисты», которые обвинили премьер-министра России Дмитрия Медведева в коррупции, не располагают достоверной информацией и занимаются «популистскими обвинениями». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста ABC News о фильме Алексея Навального в интервью, стенограмма которого была опубликована на сайте телеканала в субботу.
Журналист Джордж Стефанопулос спросил пресс-секретаря, каким образом Медведев на государственную зарплату покупает себе дворцы и виноградники, о которых идет речь в фильме-расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). «Мы все – те, кто работает на государство, – каждый год подаем декларации о доходах. Их проверяют специальные органы, которые осуществляют двойной контроль. Поэтому те популистские обвинения, которые мы иногда видим в прессе от разных активистов – они не соответствуют действительности, потому что они [активисты] просто не располагают той информацией, которая доступна специальным службам», — ответил Песков.
Он также прокомментировал протестные акции, заявив, что таким образов россияне проявляют нетерпимость к коррупции. При этом он подчеркнул, что митинг в Москве был «незаконным».
Напомним, в начале марта ФБК опубликовал расследование о Медеведеве. Авторы утверждали, что премьер-министр создал коррупционную сеть на основе благотворительных фондов, с помощью которой владеет недвижимостью и бизнесе. Во многих городах России 26 марта прошли протестные акции против коррупции.
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Мутный пучеглазый юродивый любитель красных штанов от власти, объявил что есть верха куда можно влезть по братски, где не нужен ум, совесть, и честность, и работоспособность, где любая персона находится под санкционированной защитой, так и будет в России через полосица тормозящая экономический рост на двух дураков бездарей правителей один умный но вор, отсюда и вечное догонялово запада а теперь уже и Кореи, и это от несменяемости дураков бездарей и воров во власти в РФ .Почётным акционерам и держателям миллиардных фондов в правительстве РФ, просто нужно работать не воровать и не лоббировать своих- вот и не будет Навальных и будут встречные иски а не отписки ...