Все новости

01.04.17 / 11:40 Новости / Политика / Россия и мир

Песков прокомментировал фильм ФБК о Дмитрии Медведеве

Пресс-секретарь считает, что расследование - это "популистские обвинения"

песков«Активисты», которые обвинили премьер-министра России Дмитрия Медведева в коррупции, не располагают достоверной информацией и занимаются «популистскими обвинениями». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста ABC News о фильме Алексея Навального в интервью, стенограмма которого была опубликована на сайте телеканала в субботу.

Журналист Джордж Стефанопулос спросил пресс-секретаря, каким образом Медведев на государственную зарплату покупает себе дворцы и виноградники, о которых идет речь в фильме-расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). «Мы все – те, кто работает на государство, – каждый год подаем декларации о доходах. Их проверяют специальные органы, которые осуществляют двойной контроль. Поэтому те популистские обвинения, которые мы иногда видим в прессе от разных активистов – они не соответствуют действительности, потому что они [активисты] просто не располагают той информацией, которая доступна специальным службам», — ответил Песков.

Он также прокомментировал протестные акции, заявив, что таким образов россияне проявляют нетерпимость к коррупции. При этом он подчеркнул, что митинг в Москве был «незаконным».

Напомним, в начале марта ФБК опубликовал расследование о Медеведеве. Авторы утверждали, что премьер-министр создал коррупционную сеть на основе благотворительных фондов, с помощью которой владеет недвижимостью и бизнесе. Во многих городах России 26 марта прошли протестные акции против коррупции.

По материалам: abcnews.go.com
Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Реплики

  1. 565 01.04.2017 at 13:40

    Мутный пучеглазый юродивый любитель красных штанов от власти, объявил что есть верха куда можно влезть по братски, где не нужен ум, совесть, и честность, и работоспособность, где любая персона находится под санкционированной защитой, так и будет в России через полосица тормозящая экономический рост на двух дураков бездарей правителей один умный но вор, отсюда и вечное догонялово запада а теперь уже и Кореи, и это от несменяемости дураков бездарей и воров во власти в РФ .Почётным акционерам и держателям миллиардных фондов в правительстве РФ, просто нужно работать не воровать и не лоббировать своих- вот и не будет Навальных и будут встречные иски а не отписки ...

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017

124 SQL queries done. Page generation took 0,283 seconds.