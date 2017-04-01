Песков прокомментировал фильм ФБК о Дмитрии Медведеве Пресс-секретарь считает, что расследование - это "популистские обвинения"

«Активисты», которые обвинили премьер-министра России Дмитрия Медведева в коррупции, не располагают достоверной информацией и занимаются «популистскими обвинениями». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста ABC News о фильме Алексея Навального в интервью, стенограмма которого была опубликована на сайте телеканала в субботу.

Журналист Джордж Стефанопулос спросил пресс-секретаря, каким образом Медведев на государственную зарплату покупает себе дворцы и виноградники, о которых идет речь в фильме-расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). «Мы все – те, кто работает на государство, – каждый год подаем декларации о доходах. Их проверяют специальные органы, которые осуществляют двойной контроль. Поэтому те популистские обвинения, которые мы иногда видим в прессе от разных активистов – они не соответствуют действительности, потому что они [активисты] просто не располагают той информацией, которая доступна специальным службам», — ответил Песков.

Он также прокомментировал протестные акции, заявив, что таким образов россияне проявляют нетерпимость к коррупции. При этом он подчеркнул, что митинг в Москве был «незаконным».

Напомним, в начале марта ФБК опубликовал расследование о Медеведеве. Авторы утверждали, что премьер-министр создал коррупционную сеть на основе благотворительных фондов, с помощью которой владеет недвижимостью и бизнесе. Во многих городах России 26 марта прошли протестные акции против коррупции.