Дворкович не исключил преобразования «Почты России» в торговую сеть У организации больше отделений, чем у любой торговой сети

«Почту России» могут сделать розничной сетью или финансовой инфраструктурой. Об этом заявил в субботу вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Дворкович признался, что будущее организации «пока не ясно», и существует несколько вариантов ее развития. «Вполне возможно, что она станет еще одной розничной сетью, а может быть, она станет чем-то другим, может, станет финансовой инфраструктурой», — предположил чиновник.

По словам Дворковича, появление такого игрока изменило бы структуру рынка. Он напомнил, что у «Почты России» больше отделений по всей стране, чем у любой торговой сети.

Напомним, в марте «Почта России» объявила о запуске пилотного проекта по доставке еды. Предполагается, что он будет запущен в третьем квартале 2017 года на Урале и в Сибири.