Дворкович не исключил преобразования «Почты России» в торговую сеть

«Почту России» могут сделать розничной сетью или финансовой инфраструктурой. Об этом заявил в субботу вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
Дворкович признался, что будущее организации «пока не ясно», и существует несколько вариантов ее развития. «Вполне возможно, что она станет еще одной розничной сетью, а может быть, она станет чем-то другим, может, станет финансовой инфраструктурой», — предположил чиновник.
По словам Дворковича, появление такого игрока изменило бы структуру рынка. Он напомнил, что у «Почты России» больше отделений по всей стране, чем у любой торговой сети.
Напомним, в марте «Почта России» объявила о запуске пилотного проекта по доставке еды. Предполагается, что он будет запущен в третьем квартале 2017 года на Урале и в Сибири.
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Реплики
При коммунистах так оно и было -была сеть товары почтой, была чёткая логистика, авиа и жд,и деньги можно было не через банк а почтой, и продукты и спиртное пересылали, только что бы не билось, я из Литвы ром и конфеты в Москву отправлял, потом пришли либералы и уменьшили услуги, уничтожили малую грузовую авиацию.а теперь конкуренты Али Баба и Е бей захватывают рынок вдруг очухались.гнать надо эту бездарную команду правительства... .