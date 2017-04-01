Источник: в петербургском «Яблоке» хотят «подвинуть» Амосова с должности председателя

В ближайшее время Михаил Амосов может покинуть пост председателя петербургского отделения партии «Яблоко». В связи с этим накануне федеральное бюро обьявило о перерегистрации отделения, сообщил АБН в субботу источник в партии.
По словам собеседника агентства, накануне федеральное бюро «Яблока» объявил о перерегистрации петербургского отделения, которая не позволит 15 апреля провести запланированную отчетно-выборную конференцию. Эту информацию подтвердил экс-депутат ЗакСа от «Яблока» Александр Кобринский. Он отметил, что это естественный «для любой живой партии процесс».
Перерегистрация займет некоторое время, возможно, до сентября. Источник АБН в партии пояснил, что это связано с попыткой внутрипартийной «оппозиции» сместить с должности председателя Михаила Амосова.
Собеседник АБН рассказал, что в преддверии конференции в ряде районных отделений в Петербурге члены партии саботировали перевыборы председателей районных отделений. Он уточнил, что это случилось в тех отделениях, где самые высокие шансы на переизбрание были у сторонников Амосова. По данным источника, новым председателем регионального отделения может стать Андрей Палевич.
Александр Кобринский заявил, что ничего не знает о желании Палевича выдвинуться. Но он подтвердил, что в петербургском «Яблоке» есть определенные разногласия, и что в партии готовы сделать ставку на обновление руководства. «Перерегистрация позволит нам выйти на отчетно-выборную конференцию с реальными людьми, которые не просто формально состоят в партии. Судьбу нового и старого руководства нужно решать демократическим путем», добавил Кобринский.
Напомним, Амосов состоит в партии с момента ее основания. Политик был председателем петербургского отделения в 2002—2003 годах, затем снова занял этот пост в 2015 году.
В 2003—2012 годах председателем петербургского «Яблока» был Максим Резник. В декабре 2012 года Резника сместили с поста и исключили из партии.
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Реплики
Небольшая кучка во главе с Андреем Палевичем взбудоражила все это,понимая ,что их точно не переизберут как и в 2015г. Написали письмо в Москву о якобы нарушениях при выборах на конференцию. А в Москве повелись ,ну как же кто то о них вспомнил и надо произвести бурную деятельность .Москва- мы Вас не любим,не уважаем, не ценим уже давно и прощали Вам за ваши прежние заслуги ,а теперь дружба в розь и наверное то ,что вы затеяли приведет к тому ,что у господина Палевича А.и Кузнецовой К с Кобринским А. будет своя собственная партия ,у Явлинского -своя , а у нас в Санкт-петербурге своя ,но уже не «Яблоко»