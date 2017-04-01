Источник: в петербургском «Яблоке» хотят «подвинуть» Амосова с должности председателя Начинают процесс перерегистрации

В ближайшее время Михаил Амосов может покинуть пост председателя петербургского отделения партии «Яблоко». В связи с этим накануне федеральное бюро обьявило о перерегистрации отделения, сообщил АБН в субботу источник в партии.

По словам собеседника агентства, накануне федеральное бюро «Яблока» объявил о перерегистрации петербургского отделения, которая не позволит 15 апреля провести запланированную отчетно-выборную конференцию. Эту информацию подтвердил экс-депутат ЗакСа от «Яблока» Александр Кобринский. Он отметил, что это естественный «для любой живой партии процесс».

Перерегистрация займет некоторое время, возможно, до сентября. Источник АБН в партии пояснил, что это связано с попыткой внутрипартийной «оппозиции» сместить с должности председателя Михаила Амосова.

Собеседник АБН рассказал, что в преддверии конференции в ряде районных отделений в Петербурге члены партии саботировали перевыборы председателей районных отделений. Он уточнил, что это случилось в тех отделениях, где самые высокие шансы на переизбрание были у сторонников Амосова. По данным источника, новым председателем регионального отделения может стать Андрей Палевич.

Александр Кобринский заявил, что ничего не знает о желании Палевича выдвинуться. Но он подтвердил, что в петербургском «Яблоке» есть определенные разногласия, и что в партии готовы сделать ставку на обновление руководства. «Перерегистрация позволит нам выйти на отчетно-выборную конференцию с реальными людьми, которые не просто формально состоят в партии. Судьбу нового и старого руководства нужно решать демократическим путем», добавил Кобринский.

Напомним, Амосов состоит в партии с момента ее основания. Политик был председателем петербургского отделения в 2002—2003 годах, затем снова занял этот пост в 2015 году.

В 2003—2012 годах председателем петербургского «Яблока» был Максим Резник. В декабре 2012 года Резника сместили с поста и исключили из партии.