В Москве начались первые задержания

В Москве на Манежной площади полицейские задержали четырех человек. Об этом в воскресенье сообщили свидетели.
Один из задержанных – школьник. Он показывал полицейским содержимое сумки, было видно, что это школьные учебники.
Добавим, ранее на Манежной площади выставили ограждение. Также территорию патрулируют сотрудники Росгвардии.
Напомним, в пятницу ГУ МВД по Петербургу попросили жителей города не ходить на протестную акцию, которая пройдет 2 апреля. Полиция «официально заявляет, что заявки на подобные акции … не поступали, и проведение их незаконно».
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Реплики
Сделайте штраф больше чем им заплатят за митинг и они не пойдут