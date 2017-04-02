В Москве начались первые задержания Стражи порядка задержали школьника

В Москве на Манежной площади полицейские задержали четырех человек. Об этом в воскресенье сообщили свидетели.

Один из задержанных – школьник. Он показывал полицейским содержимое сумки, было видно, что это школьные учебники.

Добавим, ранее на Манежной площади выставили ограждение. Также территорию патрулируют сотрудники Росгвардии.

Напомним, в пятницу ГУ МВД по Петербургу попросили жителей города не ходить на протестную акцию, которая пройдет 2 апреля. Полиция «официально заявляет, что заявки на подобные акции … не поступали, и проведение их незаконно».