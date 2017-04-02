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02.04.17 / 13:54 Новости / Политика / Россия и мир

В Москве начались первые задержания

Стражи порядка задержали школьника

Фото АБН

Фото АБН

В Москве на Манежной площади полицейские задержали четырех человек. Об этом в воскресенье сообщили свидетели.

Один из задержанных – школьник. Он показывал полицейским содержимое сумки, было видно, что это школьные учебники.

Добавим, ранее на Манежной площади выставили ограждение. Также территорию патрулируют сотрудники Росгвардии.

Напомним, в пятницу ГУ МВД по Петербургу попросили жителей города не ходить на протестную акцию, которая пройдет 2 апреля. Полиция «официально заявляет, что заявки на подобные акции … не поступали, и проведение их незаконно».

По материалам: rbc.ru
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Реплики

  1. Александр 02.04.2017 at 15:48

    Сделайте штраф больше чем им заплатят за митинг и они не пойдут

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