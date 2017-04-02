Церемония прощания с Евтушенко пройдет в России и США Точные дата и место будут уточнены позднее

Церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко состоится как в Москве, так и Талсе, штат Оклахома. Об этом накануне сообщил его близкий друг Михаил Маргулис со ссылкой на слова вдовы поэта Марии Новиковой.

Предположительно, гражданская панихида пройдет в одном из больших залов Москвы, однако точные дата и место будут уточнены позднее. В США прощание, возможно, состоится в одном из корпусов Университета в Талсе, где преподавал Евгений Евтушенко.

Накануне поэт скончался на 85-м году жизни в США. Его похоронят в писательском поселке Переделкино в России. Соболезнования в связи с кончиной поэта выразили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Также свои соболезнования принесли в американском посольстве в Москве.