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02.04.17 / 05:24 Новости / Россия и мир

Церемония прощания с Евтушенко пройдет в России и США

Точные дата и место будут уточнены позднее

с поэтом Евгением ЕвтушенкоЦеремония прощания с поэтом Евгением Евтушенко состоится как в Москве, так и Талсе, штат Оклахома. Об этом накануне сообщил его близкий друг Михаил Маргулис со ссылкой на слова вдовы поэта Марии Новиковой.

Предположительно, гражданская панихида пройдет в одном из больших залов Москвы, однако точные дата и место будут уточнены позднее. В США прощание, возможно, состоится в одном из корпусов Университета в Талсе, где преподавал Евгений Евтушенко.

Накануне поэт скончался на 85-м году жизни в США. Его похоронят в писательском поселке Переделкино в России. Соболезнования в связи с кончиной поэта выразили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Также свои соболезнования принесли в американском посольстве в Москве.

По материалам: tass.ru
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Реплики

  1. Юрий 02.04.2017 at 06:06

    Хрущ орал на него — мы тебя размажем))) малость пережил идиота

  2. Юрий 02.04.2017 at 06:18

    эх, Женечка, не стыдно таких людей обременять?

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