В Ставрополе прошли обыски на заводе «Эском» Это завод инфузионных растворов

В Ставрополе прошли обыски на фармацевтическом заводе «Эском». Об этом сообщил советник гендиректора компании Сергей Сергеев.

Сергеев рассказал, что утром секретарь компании обзвонил сотрудников и попросил их не приходить на работу. Он также назвал возможным то, что обыски могут продолжиться и завтра. По мнению советника гендиректора, обыски могут быть связаны с конфликтом акционеров.

Представитель «Эскома» в судебных процессах Геворк Халатян рассказал, что на завод действительно пришли сотрудники МВД, они проводят следственную проверку и работают с документами завода. О причинах следственных мероприятий Халатяну также ничего не известно.

Отметим, «Эском» — это завод инфузионных растворов. В начале 2016 году у акционеров компании начались судебные тяжбы. В январе прошлого года суд ввел процедуру наблюдения в «Эскоме». По итогам 2015 года завод получил чистый убыток в 546,3 млн рублей.