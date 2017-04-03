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03.04.17 / 20:30 Новости / Россия и мир

В Ставрополе прошли обыски на заводе «Эском»

Это завод инфузионных растворов

Коллаж АБН

Коллаж АБН

В Ставрополе прошли обыски на фармацевтическом заводе «Эском». Об этом сообщил советник гендиректора компании Сергей Сергеев.

Сергеев рассказал, что утром секретарь компании обзвонил сотрудников и попросил их не приходить на работу. Он также назвал возможным то, что обыски могут продолжиться и завтра. По мнению советника гендиректора, обыски могут быть связаны с конфликтом акционеров.

Представитель «Эскома» в судебных процессах Геворк Халатян рассказал, что на завод действительно пришли сотрудники МВД, они проводят следственную проверку и работают с документами завода. О причинах следственных мероприятий Халатяну также ничего не известно.

Отметим, «Эском» — это завод инфузионных растворов. В начале 2016 году у акционеров компании начались судебные тяжбы. В январе прошлого года суд ввел процедуру наблюдения в «Эскоме». По итогам 2015 года завод получил чистый убыток в 546,3 млн рублей.

По материалам: vademec.ru
 pharmvestnik.ru
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Реплики

  1. Аноним 03.04.2017 at 20:54

    это тот завод, на котором месяцами не платят заработную плату?

  2. Аноним 03.04.2017 at 22:17

    это тот завод где сотрудники даже не проходят мед. осмотры

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