Проезд по ЗСД сделали бесплатным в связи со взрывом в метро Шлагбаумы открыты

Западный скоростной диаметр открывает шлагбаумы из-за взрыва в петербургском метро. Об этом в понедельник сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь «Магистрали северной столицы» Андрей Цапу.

«ЗСД до нормализации транспортной ситуации в городе открывает шлагбаумы», — сказано в сообщении. Весь наземный транспорт работает бесплатно до конца дня по поручению губернатора города Георгия Полтавченко.

Добавим, все станции петербургского метрополитена в настоящее время закрыты. Аэропорт «Пулково» работает в штатном режиме. По последней официальной информации, девять человек погибли, более двадцати пострадали. Некоторые из пострадавших находятся в больницах в критическом состоянии.