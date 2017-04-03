Проезд по ЗСД сделали бесплатным в связи со взрывом в метро

Западный скоростной диаметр открывает шлагбаумы из-за взрыва в петербургском метро. Об этом в понедельник сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь «Магистрали северной столицы» Андрей Цапу.
«ЗСД до нормализации транспортной ситуации в городе открывает шлагбаумы», — сказано в сообщении. Весь наземный транспорт работает бесплатно до конца дня по поручению губернатора города Георгия Полтавченко.
Добавим, все станции петербургского метрополитена в настоящее время закрыты. Аэропорт «Пулково» работает в штатном режиме. По последней официальной информации, девять человек погибли, более двадцати пострадали. Некоторые из пострадавших находятся в больницах в критическом состоянии.
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Реплики
Террору не может быть оправдания. Тварям, которые совершили это — гореть в аду!
Не сомневаюсь, что «силовики» разберутся и выявят этих подонков.
Сочувствую всем пострадавшим и их родным!