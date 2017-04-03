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03.04.17 / 17:38 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Проезд по ЗСД сделали бесплатным в связи со взрывом в метро

Шлагбаумы открыты

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зсдЗападный скоростной диаметр открывает шлагбаумы из-за взрыва в петербургском метро. Об этом в понедельник сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь «Магистрали северной столицы» Андрей Цапу.

«ЗСД до нормализации транспортной ситуации в городе открывает шлагбаумы», — сказано в сообщении. Весь наземный транспорт работает бесплатно до конца дня по поручению губернатора города Георгия Полтавченко.

Добавим, все станции петербургского метрополитена в настоящее время закрыты. Аэропорт «Пулково» работает в штатном режиме. По последней официальной информации, девять человек погибли, более двадцати пострадали. Некоторые из пострадавших находятся в больницах в критическом состоянии.

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Реплики

  1. Никита 03.04.2017 at 17:55

    Террору не может быть оправдания. Тварям, которые совершили это — гореть в аду!

    Не сомневаюсь, что «силовики» разберутся и выявят этих подонков.

    Сочувствую всем пострадавшим и их родным!

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