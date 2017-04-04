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04.04.17 / 19:15 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

СК опубликовал имена десяти из 14 погибших накануне в метро Петербурга

Список обнародован на сайте ведомства

Фото: justmedia.ru

Фото: justmedia.ru

Следственный Комитет обнародовал список десяти из 14 погибших вовремя взрыва в метро Петербурга. Список опубликовали  во вторник на сайте ведомства.

1) Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996

2) Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996

3) Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998

4) Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966

5) Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990

6) Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945

7) Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991

8) Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950

9) Петров Денис Романович, 27.12.1991

10) Сагадеев Мансур Тихирович, 27.08.2000

Напомним, ранее во вторник Следственный комитет назвал имя предполагаемого исполнителя теракта в метро. Его имя - Акбаржон Джалилов. Он родился в 1995 году.

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Реплики

  1. Аноним 04.04.2017 at 19:23

    Скорбим!

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