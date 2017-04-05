Госдума решила не проверять расследование ФБК о «тайной империи Медведева» Ранее спикер парламента Вячеслав Володин призвал защитить Медведева от нападок

Государственная Дума не будет проверять расследование Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи Медведева». Депутаты приняли такое решение в среду.

Депутат от «Единой России» Василий Пискарев сказал, что «ни одно так называемое расследование … не имело и не имеет ничего общего с истиной». Речь шла только о расследованиях ФБК Алексея Навального. Пискарев также назвал фильм ФБК «неким симбиозом грязи, фантазии, постановочных трюков и фальсификаций».

Напомним, о вынесении на обсуждение вопроса о проверке результатов расследования заявили депутаты КПРФ. В фильме ФБК говорится, что Медведев при посредничестве однокурсников из университета и благотворительных фондов якобы владеет землей и элитной недвижимостью в нескольких городах России и нескольких странах. После выхода фильма в России прошли масштабные антикоррупционные митинги. Сам Медведев назвал расследование ФБК «чушью» и «компотом».