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05.04.17 / 21:09 Новости / Политика / Россия и мир

Госдума решила не проверять расследование ФБК о «тайной империи Медведева»

Ранее спикер парламента Вячеслав Володин призвал защитить Медведева от нападок

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Государственная Дума не будет проверять расследование Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи Медведева». Депутаты приняли такое решение в среду.

Депутат от «Единой России» Василий Пискарев сказал, что «ни одно так называемое расследование … не имело и не имеет ничего общего с истиной». Речь шла только о расследованиях ФБК Алексея Навального. Пискарев также назвал фильм ФБК «неким симбиозом грязи, фантазии, постановочных трюков и фальсификаций».

Напомним, о вынесении на обсуждение вопроса о проверке результатов расследования заявили депутаты КПРФ. В фильме ФБК говорится, что Медведев при посредничестве однокурсников из университета и благотворительных фондов якобы владеет землей и элитной недвижимостью в нескольких городах России и нескольких странах. После выхода фильма в России прошли масштабные антикоррупционные митинги. Сам Медведев назвал расследование ФБК «чушью» и «компотом».

По материалам: tass.ru
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Реплики

  1. Вася 06.04.2017 at 05:11

    И правильно, есть еще не глупые люди в этой организации. Хотя их и мало. Все эти демонстрации Навального, взрыв в метро. Это почерк Барака Обамы (Нобель наверно в гробу перевернулся от таких кандидатов на его премию). Это та преступная организация, которая привела его к власти. И это еврейский капитал США, который доминирует в этой стране. Это подтверждает то, что в теракте подставили студента из Казахстана. Хотят провести дестабилизацию, как в отношениях с Украиной. С народом, который мы любим и уважаем. Почему студент. Студенты подрабатывают курьерами. Их легко подставить. Это подтверждает то, что части взрывного устройства нашли дома. Это легко организовать, что бы обмануть не дальновидные действия спецслужб. США продолжает войну. А началась она с Чернобыля. Теперь ясно, что США это организовали. Действуют они методом мелких провокаций. Платят, подкупают, шантажируют, запугивают. Пора взяться за США серьезно.

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