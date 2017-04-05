Греф заявил о заниженной цене продажи украинского Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что стоимость продажи Сбербанка на Украине была ниже его капитала. Об этом он рассказал журналистам в среду.
Греф добавил, что «один капитал сегодня банки не стоят». Отметим, в настоящий момент сделка по украинскому Сбербанку не закрыта, кредитно-финансовая организация только объявила о планах по продаже.
Все акции дочернего банка планирует выкупить консорциум инвесторов. В него входят латвийский Norvik Banka, который заявляет, что основным покупателем будет Саид Гуцериев, сын владельца нефтяной компании «Русснефть». Отметим, владельцем Norvik Banka является российский бизнесмен с британским гражданством Григорий Гусельников. Сделку планируют закрыть в I полугодии 2017 году.
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Реплики
Для Сбера не велика потеря. Это всего лишь был 1% активов банка, зато очень проблематичный. Продадут и чёрт с ним.