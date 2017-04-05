Греф заявил о заниженной цене продажи украинского Сбербанка Продали меньше, чем за один капитал

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что стоимость продажи Сбербанка на Украине была ниже его капитала. Об этом он рассказал журналистам в среду.

Греф добавил, что «один капитал сегодня банки не стоят». Отметим, в настоящий момент сделка по украинскому Сбербанку не закрыта, кредитно-финансовая организация только объявила о планах по продаже.

Все акции дочернего банка планирует выкупить консорциум инвесторов. В него входят латвийский Norvik Banka, который заявляет, что основным покупателем будет Саид Гуцериев, сын владельца нефтяной компании «Русснефть». Отметим, владельцем Norvik Banka является российский бизнесмен с британским гражданством Григорий Гусельников. Сделку планируют закрыть в I полугодии 2017 году.